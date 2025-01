ЉУДИ ”НАПЉУВАЛИ” ЛЕОНАРДА ДИКАПРИЈА: "Какав лицемер!" ФОТО

Глумац је снимљен како приватним авионом слеће у Мексико, са својом девојком Виторијом Черети.

Овај његов потез изазвао је бурне реакције на друштвеним мрежама и општи гнев јавности.

"Стварно? Леонардо, барем буди доследан", написао је један корисник, будући да је Дикаприо еколошки активиста.

'CLIMATE WARRIOR' LEONARDO DICAPRIO JUST ESCAPED THE LA FIRES ON HIS PRIVATE JET



Leonardo and his model girlfriend Vittoria Ceretti were spotted arriving in Cabo San Lucas Mexico on a private jet amid the devastating LA fires.



Source - Daily Mail pic.twitter.com/1DoTrByc0p

— HustleBitch (@HustleBitch_) January 13, 2025