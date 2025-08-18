ЕВО КАКО ДА ПРЕГУРАТЕ ДАН, АКО НИСТЕ ИМАЛИ САН Постоји решење да изгурате, без пада енергије,ако нисте спавали целу ноћ

Одрасли који спавају најмање седам до девет сати квалитетног сна сваке ноћи имају мању шансу да се разболе, такође, повећава се енергија и ментална јасноћа. Ипак, сан може бити поремећен – стресом, алкохолом, ноћним проводом. Како онда „изгурати“ следећи дан?

Спавање током ноћи је од кључне важности за целокупно здравље јер подржава све – од когнитивних функција и регулације хормона до метаболизма и имуног система, кажу стручњаци. Али, ако се нисте баш одморили и наспавали током ноћи, то не значи да је следећи дан изгубљен. Не морате баш да се препустите умору, него можете предузети неколико једноставних корака који помажу да повратите енергију, останете присутни и фокусирани.

Хидрирајте се

Одржавање уноса течности помаже да се осећате енергичније, чак и ако сте спавали мање, наглашавају стручњаци. „Дехидрација доводи до главобоље, појачаног осећаја глади и смањења менталних и физичких способности. Заправо, чак и дехидрација од само 2 одсто утиче на когнитивне функције и спортске перформансе“, кажу дијететичари.

Избалансиран доручак

Почетак дана са уравнотеженим оброком, који садржи сложене угљене хидрате, протеине и здраве масти, може помоћи да останете фокусирани и пуни енергије. Комбинација ових макронутријената стабилизује ниво шећера у крви, побољшава концентрацију и спречава пад енергије у касно јутро. Иако је можда примамљиво започети дан кафом и слатким пецивом, бољи избор је оброк који ће заситити – попут сендвича са јајима, сиром и авокадом.

Један од најбржих начина да пробудите тело и ум јесте лагана физичка активност. Не мора се радити о интензивном тренингу, напротив, ако сте уморни, боље је избегавати напор. Блага активност као што је истезање или кратка шетња подстиче циркулацију и ослобађа ендорфине, који побољшавају расположење и пажњу, пише Итинг вел.

Искористите сунчеву светлост

Излазак напоље ујутру, чак и на кратко, може позитивно утицати на енергију током дана, али и побољшати сан ноћу. Неколико минута природне светлости ујутру утиче на регулисању циркадијалног ритма и буди организам. Уз то, свеж ваздух и боравак напољу природно подижу расположење и енергију, пише РТ Балкан.

Прилегните на кратко

Ако вас после ручка савлада умор и имате прилику да се одморите – искористите је. Кратко дремање рано у току дана може побољшати расположење и концентрацију. Важно је, међутим, да не дремате у касно поподне, јер то може пореметити сан наредне ноћи.

Биз Портал /Пензионисани