МЕСЕЦИМА НИСАМ ОПРАЛА КОСУ, ВЕРОВАТНО ИМАМ СВЕ ВРСТЕ ЈАЈАШАЦА БУБАШВАБА, КОМАРАЦА... Карди Би не престаје да шокира
Карди Би, која ће ускоро родити четврто дете, не устручава се да говори и о најинтимнијим стварима из живота, али ову изјаву дефинитивно нико није очекивао.
Реперка Карди Би згрозила је фанове, али и јавност откривши своје хигијенске навике у лајву на друштвеним мрежама. Изјавила је да месецима није опрала косу, отприлике два до три месеца, и рекла како ускоро планира да науљи теме, опере косу и исплете плетенице, пише People.
„Вероватно имам све врсте јајашаца бубашваба, комараца, ко зна чега све у овоме...”, нашалила се Карди Би, која чека четврто дете с дечком Стефоном Дигсом.
Све ово је прокоментарисала док је на глави имала капу за перику, а људи су остали најблаже речено у шоку.
Раније је говорила о томе да нема косу какву би волела да има и какву се очекује да има будући да јој је мајка с Тринидада, а отац из Доминиканске Републике.
„Годинама објављујем слике своје косе и то што сам мешовитог порекла не значи да ми је коса увек дуга и коврџава. То није мој случај. Од детињства имам проблем са одржавањем косе, а пре неколико година сам пронашла разне методе које ми одговарају и погледајте сада моју дужину косе”, изјавила је пре неколико година.
Чини се да је једна од ретких која косу одржава на потпуно другачије начине од оних на које смо навикли, о чему и сама често говори јавно. Тако је пре три године открила да косу пере прокуваном водом од лука како би „подстакла здрави раст косе”.
На друштвеним мрежама се хвалила и како припрема природну маску за негу косе, коју је испробала и на својој ћерки (7).