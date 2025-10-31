few clouds
МЕСЕЦИМА НИСАМ ОПРАЛА КОСУ, ВЕРОВАТНО ИМАМ СВЕ ВРСТЕ ЈАЈАШАЦА БУБАШВАБА, КОМАРАЦА... Карди Би не престаје да шокира

31.10.2025. 13:26 13:39
Пише:
Дневник
Извор:
Супержена
карди
Фото: Printscreen YouTube/Vogue/Cardi B Cooks With Vogue/Canva

Карди Би, која ће ускоро родити четврто дете, не устручава се да говори и о најинтимнијим стварима из живота, али ову изјаву дефинитивно нико није очекивао.

Реперка Карди Би згрозила је фанове, али и јавност откривши своје хигијенске навике у лајву на друштвеним мрежама. Изјавила је да месецима није опрала косу, отприлике два до три месеца, и рекла како ускоро планира да науљи теме, опере косу и исплете плетенице, пише People.

„Вероватно имам све врсте јајашаца бубашваба, комараца, ко зна чега све у овоме...”, нашалила се Карди Би, која чека четврто дете с дечком Стефоном Дигсом. 

Све ово је прокоментарисала док је на глави имала капу за перику, а људи су остали најблаже речено у шоку. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cardi B (@iamcardib)

 

Раније је говорила о томе да нема косу какву би волела да има и какву се очекује да има будући да јој је мајка с Тринидада, а отац из Доминиканске Републике.

„Годинама објављујем слике своје косе и то што сам мешовитог порекла не значи да ми је коса увек дуга и коврџава. То није мој случај. Од детињства имам проблем са одржавањем косе, а пре неколико година сам пронашла разне методе које ми одговарају и погледајте сада моју дужину косе”, изјавила је пре неколико година.

Чини се да је једна од ретких која косу одржава на потпуно другачије начине од оних на које смо навикли, о чему и сама често говори јавно. Тако је пре три године открила да косу пере прокуваном водом од лука како би „подстакла здрави раст косе”. 

На друштвеним мрежама се хвалила и како припрема природну маску за негу косе, коју је испробала и на својој ћерки (7).

Магазин Гламур
