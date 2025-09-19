НАЈЛЕПША ЖЕНА НА СВЕТУ МОНИКА БЕЛУЧИ ОСТАВИЛА ТИМА БАРТОНА Били су две године заједно, а сада издали заједничко саопштење
Моника Белучи је поново слободна жена. Након две године везе она и Тим Бартон су раскинули, а у заједничком саопштењу су написали:
„Са великим поштовањем и дубоком бригом једно за друго, Моника Белучи и Тим Бартон су одлучили да се растану.“
Да ли је Монику ухватила криза средњих година или је одлучила да радикално промени нешто у свом животу пред 61. рођендан - остаје да сазнамо у данима који долазе.
Међутим, мало је вероватно да је редитељ оставио једну од најлепших жена на свету — највероватније је то била намерна одлука двоје одраслих. Да, јавно су изјавили љубав једно према другом, али осећања бледе, и у томе нема ништа трагично — посебно ако сте се забављали само две године.
Док неки кукају: „Како онда можемо веровати у љубав?!“, други се питају: да ли је ова романса била само маркетиншки трик? Њихова веза је потврђена 2023. године, када је редитељ већ снимао филм „Битлџус, Битлџус“, у којем је глумица играла бившу жену поремећеног духа. Филм је објављен 2024. године и почела је активна промотивна кампања, чији су главни ликови, наравно, били љубавници Тим и Моника.
Моника је само једном говорила о својим осећањима према Бартону — и то је било довољно: „Шта да кажем... Пре свега, драго ми је што сам упознала овог човека. То је један од оних сусрета који се ретко дешавају у животу. Познајем овог човека, волим га.“
У овим речима нема страсти, нема жеље да се изненади/импресионира/задиви. Али постоји мир и радост у блискости са неким ко вам једноставно прија. И Моника и Тим су у шездесетим годинама, са браковима и разводима иза себе – једноставно желе удобан живот и добру забаву.
Тим Бартон је и сам изјавио своју љубав према Моники још 2013. године, али нико није обраћао пажњу. У интервјуу за Гала, рекао је да сања да се заглави у лифту са Моником Белучи, јер је „она тако лепа - то је лудо!“.