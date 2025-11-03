overcast clouds
12°C
03.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЗНАТИ ХОЛИВУДСКИ ГЛУМАЦ ПРОШЕТАО СРПСКОМ ПРЕСТОНИЦОМ Глумац из Тарантинових филмова поделио слика из Београда

03.11.2025. 13:18 13:29
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug/Dnevnik
Коментари (0)
београд
Фото: Printscreen/Instagram/altongogginsbonafide

БЕОГРАД: Амерички глумац Волтон Гогинс (Walton Goggins) објавио је на свом фејсбуку да борави у Београду, где се фотографисао на неколико локација попут Калемегдана и Кнез Михаилове улице.

Србија. Београд. Лепо је овде, написао је Гогинс поставивши фотографије цркве Светог Марка на Ташмајдану, клупа на Београдској тврђави са погледом на реку Саву и друге.

Глумац познат по улогама у филму Квентина Тарантина Подлих осам” или серијиБели лотос, поставио је и своје фотографије из хотела као и из обиласка ументичких галерија и београдских улица, где је у једном кафићу попио кафу.

Гогинс је поставио и кратки видео снимак у коме ужива у атмосфери једног београдског ресторана са живом музиком, уз поруку: Свиђа ми се овде.

глумац Холивудски глумац Београд
Извор:
Tanjug/Dnevnik
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СЛАВНИ ЏОН МАЛКОВИЧ СУТРА НА СЦЕНИ СНП-а Холивудска звезда затвара 3. Нови Сад Филм фестивал
фестивал

СЛАВНИ ЏОН МАЛКОВИЧ СУТРА НА СЦЕНИ СНП-а Холивудска звезда затвара 3. Нови Сад Филм фестивал

20.09.2025. 14:36 14:51
Волим
0
Коментар
0
Сачувај