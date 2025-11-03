ПОЗНАТИ ХОЛИВУДСКИ ГЛУМАЦ ПРОШЕТАО СРПСКОМ ПРЕСТОНИЦОМ Глумац из Тарантинових филмова поделио слика из Београда
03.11.2025. 13:18 13:29
БЕОГРАД: Амерички глумац Волтон Гогинс (Walton Goggins) објавио је на свом фејсбуку да борави у Београду, где се фотографисао на неколико локација попут Калемегдана и Кнез Михаилове улице.
„Србија. Београд. Лепо је овде”, написао је Гогинс поставивши фотографије цркве Светог Марка на Ташмајдану, клупа на Београдској тврђави са погледом на реку Саву и друге.
Глумац познат по улогама у филму Квентина Тарантина „Подлих осам” или серији „Бели лотос”, поставио је и своје фотографије из хотела као и из обиласка ументичких галерија и београдских улица, где је у једном кафићу попио кафу.
Гогинс је поставио и кратки видео снимак у коме ужива у атмосфери једног београдског ресторана са живом музиком, уз поруку: „Свиђа ми се овде”.