СЛАВНИ ЏОН МАЛКОВИЧ СУТРА НА СЦЕНИ СНП-а Холивудска звезда затвара 3. Нови Сад Филм фестивал
Један од најпознатијих америчких глумаца Џон Малкович стиже први пут у Нови Сад, као гост 3. Нови Сад филм фестивала, који ће га на свечаном затварању, у недељу, 21. септембра у 20 часова на сцени „“Јован Ђорђевић“ Српског народног позоришта, прогласити овогодишњим лауреатом награде за допринос интернационалној кинематографији.
На истој сцени ће ова велика холивудска звезда учествовати у извођењу аутентичног музичког пројекта „Report on the Blind“, као наратор, уз клавирску пратњу пијанисткиње Анастасије Теренкове и оркестра Камерата Нови Сад, под палицом јерменског диригента Сергеја Смбатјана. „Report on the Blind“ је музичко-сценска адаптација дела књиге „О јунацима и гробовима“ аргентинског писца Ернеста Сабата, замишљена уз извођење концерта за гудаче композитора Алфреда Шниткеа.
Улаз на концерт је слободан, али уз обавезно преузимање улазница на „Гигстикс“ продајном месту, у Културном центру Новог Сада.
Џон Малкович је свима познато лице с филмског и тв - екрана, али каријеру је започео на позоришним даскама, и од тада вероватно и потиче његова љубав према класичним текстовима и наступима пред публиком. Почетком осамдесетих година прошлог века је живео у Њујорку, где је наступао у позоришту, између осталог и на „Бродвеју“. Управо тада почиње да стиче и филмску славу. Низ је филмова који се памте по његовима улогама. Његов деби наступ у филму „Места у срцу“ (1984) донео му је номинацију“ за Оскара, а „Опасне везе“ (1988) без њега су готово незамисливе. Не може се не споменути филм „На ватреној линији“ (1993), још једна номинација за Оскара, као и троструко номиновани јединствени филм „Бити Џон Малкович“ (1999), у којем себе глуми. Ту су и остала остварења: „Царство сунца“ (1987), „Чај у Сахари“ (1990), „Човек са гвозденом маском“ (1998) и други. Глумачка каријера му истим интензитетом тече и од двехиљадитих, и публика га је радо гледала у филмовима „Јадници“ (2000), „Водич кроз галаксију за аутостопере“ (2005), „ Спалити након читања“ (2008), „Замена“ (2008), „Ерагон“ (2006), и другим.
- Препознатљив је по својој глуми, у којој спаја интелектуалну дистанцу и емоционалну дубину. Његова способност да се креће између Холивуда, европског ауторског филма и експерименталне сцене чини га јединственом фигуром савремене уметности. Џон Малкович је вишеструко награђиван уметник, цењен због своје разноврсности, харизме и посвећености уметничком интегритету – наводе организатори Нови Сад филм фестивала, и помињу да је познат и по непредвидивом избору улога.
Поред звучних редитељских и глумачких имена у Америци, са којима је сарађивао, учествовао је и у многим европским, и независним продукцијама. Сам се бави и режијом, као и продукцијом, и сценском уметношћу, и сарађује са бројним европским редитељима и позориштима. Оснивач је продукцијске куће и све активнији у креирању инова- тивних уметничких пројеката који спајају филм, позориште и музику, према којој је испољавао интересовање још од младости.
Тако је 2022. у Зајечару, у оквиру своје европске турнеје, Малкович у „Феликс Ромулијани“ извео “Паклену комедију” Мајкла Струмингера, написану посебно за њега, два сопрана и барокни оркестар. Ово музичко - позоришно дело о Џеку Унтервегеру, аустријском серијском убици и писцу, извео је заједно са оркестром Бечке академије и Вроцлавским барокним оркестром.
Малкович је био у Србији и 2020, као гост Феста, и тада му уручено признање “Београдски победник” за изузетан допринос филмској уметности. И тада је наступао, и извео музичко-сценски перформанс „Музички критичар“.
Осам филмова у такмичарској селекцији
Интернационални такмичарски фестивал играног филма „Нови Сад филм фестивал“, отворен је 18. септембра проглашењем овогодишњег националног лауреата за допринос светској кинематографији Влатка Гилића, филмског сценаристе, редитеља и педагог, који уврштен међу 50 најзначајнијих редитеља у историји филма. И ове треће године, поред филмова различитих ауторских приступа из различитих делова света, фестивал доноси и богат програм гејминга и анимације по којем је НСФФ постао карактеристичан. Од ове године, у програм НСФФ-а, први пут укључена је и селекција филмова за децу. Филмови долазе са Новог Зеланда, Кипра, из Колумбије, Индије, Литваније, Естоније, Француске, Мађарске, Пољске, Немачке, Шпаније, Белгије, Египта, Кине, али и Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, као и Србије, а у главној такмичарској селекцији је осам остварења.
Прошле године је боравио у Темишвару, и тамо у Националном позоришту учествовао у представи „The Infamous Ramirez Hofman“ , која је такође била својеврсно музичко позориште, у продукцији самог Малковича и француске пијанисткиње Анастасије Теренкове.
Многи би се сложили да је убедљивији у тумачењу негативних ликова, чему доприноси његов израз лица, али у приватном животу је неким својим гестовима више пута доказао управо супротно, спашавајући живот случајног пролазника, због чега су га медији назвали херојем.
Има доста нагађања у нашим новинским текстовима о његовом пореклу. Малкович је рођен у Америци, али његова породица се доселила из Хрватске. Међутим, како неки извори наводе, очеви преци потичу из Немачке, а мајчини из Шкотске. Отац Данијел Малкович био је директор и издавач једног часописа у држави Илиноис, а његова мајка Џон Ен је била новинарка запослена у локалним новинама.