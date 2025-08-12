СЕКС-БОМБА, ХОЛИВУДСКА ИКОНА ЗА СВА ВРЕМЕНА, ПАТЕНТИРАЛА ИЗУМ БЕЗ КОГ СВЕТ НЕ МОЖЕ Невероватна прича о звезди „Екстазе“
Хеди Ламар, аустријска глумица, а потом холивудска дива, тако је описивана током каријере.
Хеди Ламар, аустријска глумица, а потом холивудска дива, тако је описивана током каријере. А била је то бурна каријера с великим успесима и у европском и у америчком филму, али и неизбежним скандалима - удавала се шест пута, а исто толико пута и разводила, због њеног голог тела у „Екстази“ огласио се и папа Пије XИ.
Међутим, у паузама између снимања филмова у којима је заводљивим, сањалачким погледом мамила уздахе мушкараца, Хеди Ламар имала је још једно занимање – била је проналазач.
Дакле, 11. августа 1941, славној глумици, додуше под легалним именом Хеди Кислер Марки, и њеном сараднику пијанисти Џорџу Антајлу, Америчка агенција за патенте одобрила је патент 2.292.387 назван „Тајни комуникациони систем“. Овај систем трансмисије радио-таласа прескакањем фреквенција, данас је део технологија попут WиФИ-а, Блуетоотх-а, ГПС-а, па се због тога често каже и да је секс-бомба својим изумима помогла да свет уђе у 21. век.
Шта наводи патент број 2.292.387
„Овај проналазак се у ширем смислу односи на системе за тајну комуникацију који укључују употребу носећих таласа различитих фреквенција, и посебно је користан за даљинско управљање управљивим пловилима, као што су торпеда. Циљ проналаска је да се обезбеди метода тајне комуникације која је релативно једноставна и поуздана за рад, али је истовремено тешка за откривање или дешифровање. Укратко, наш систем, прилагођен за радио-контролу удаљеног пловила, користи пар синхронизованих записа, један на предајној станици и један на пријемној станици, који с времена на време мењају подешавање предајног и пријемног апарата, тако да би без познавања записа непријатељ не би био у стању да утврди на којој фреквенцији би био послат управљачки импулс“, наводи се, између осталог у потврди патента предатог 10. јуна и одобреног 11. августа 1941.
Један од првих извештаја о томе појавио се у Њујорк тајмсу 1. октобра 1941, али био је прилично мистериозан.
„Хеди Ламар, глумица, данас је откривена у новој улози, улози проналазача. Њено откриће је толико витално за националну одбрану да званичници владе не желе да открију било какве детаље о њему. Пуковник Л. Б. Лент, главни инжењер Савета националних проналазача, сместио је изум госпођице Ламар у категорију „врелих“ изума. Једини наговештај тога о чему се ради је најава да је повезан са даљинском контролом апарата за ратовање“, наведено је у кратком тексту.аТ