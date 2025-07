(ВИДЕО) СТАМПЕДО ПОСЛЕ КОНЦЕРТА БИЈОНСЕ, ПОВРЕЂЕНО 11 ОСОБА! Девојчица узвикнула "БУБА", па кренуо пакао

У стампеду који је уследио на покретним степеницама, повређено је чак 11 људи.

Све се одиграло у раним јутарњим сатима 15. јула, непосредно након што је завршена трећа и последња ноћ концерата Бијонсе на Мерцедес-Бенз стадиону. Хиљаде посетилаца кренуле су ка оближњој станици метроа, како би се вратили кући.

У тренутку када су се људи спуштали покретним степеницама, неко је изненада почео да вришти и трчи, што је изазвало масовну панику.

Према извештају полиције и сведочењима путника, врисак је дошао од девојчице која се уплашила када је угледала бубу. Маса је реаговала панично, степенице су се убрзале под тежином људи, а затим се изненада зауставиле.

У стампеду који је уследио, једна особа је задобила прелом чланка, док је седморо људи превезено у болницу са посекотинама и огреботинама. Још двоје путника затражило је лекарску помоћ по доласку кући.

Званичници саопштавају да су покретне степенице сервисиране свега пет дана пре инцидента и да је механизам реаговао исправно. Покретне степенице биле су преоптерећене, што је изазвало убрзање и аутоматско активирање сигурносних кочница.

Компанија Шиндлер, која је произвела покретне степенице, огласила се саопштењем у којем наводи да се инцидент није догодио због техничког квара, већ због превеликог броја људи на једном месту. Такође су изразили жаљење због повређених и најавили пуну сарадњу у истрази.

NEW: 10-year-old girl’s scream over a bug sparked a wild stampede after Beyoncé’s “Cowboy Carter” show in Atlanta, leaving 11 hospitalized



“There was someone that started to scream outside of the station, she was startled by a bug outside of the large crowd,” MARTA acting CEO… pic.twitter.com/jrgAvUgauA

— Unlimited L's (@unlimited_ls) July 18, 2025