БАКА МИЛКА ЈЕ НОСИЛА 10 КАПА, ЕВО И ЗАШТО У старости су је исмевали, а у младости сви дивили БИЛА ЈЕ ПРАВА ЛЕПОТИЦА (ВИДЕО)
Бака Милка заувек је склопила очи пре три године, и док су се многи смејали њеним изјавама, мало ко је знао шта је све ова жена преживела.
Милка Перић из Удбине у Хрватској била је прелепа млада дама која је доживела веома тешку судбину. Већ са 13 година изгубила је главни ослонац - мајку, али наставила је да се бори. Са свега 16 година почела је да ради и управо на радном месту доживаља несрећу која је, чини се заувек променила ток њеног живота. Наиме, готово је немогуће да нисте наишли на интернету на снимак баке која носи много капа на глави, посебно је постала вирална њена изјава: „Сунце ме гледа, видиш да ме гледа. Оно ме руши!” И док су се други смејали Милкиним изјавама, ретки су они су се запитали како је постала бескућница.
Изгледа што је бол у њеној души постајала већа, тако је Милка додавала нову капу на главу....Није их скидала ни лети, ни зими, оне су јој биле и штит и утеха...
Прозвали су је Црвенкапом, а људи су имали прилику да упознају Милку кроз YT снимке Роберта Лабровића. Многи су потом слали овој невероватној жени помоћ, а она је и у тим тренуцима гледала како да подели са другима.
Шта се десило Милки Перић?
Некад је била прелепа девојка из Удбине која је увек носила црвено, а онда је покопана као усамљена старица на коју је срећа одавно заборавила. Умрла је како је и живела - потпуно сама.
Годинама је презимљавала без крова над главом и огрева, имала је један оброк дневно, али је одбијала милостињу и до краја живота остала велики локалпатриота.
Своје родно место није напустала ни током Олује
Удбину није хтела напустити никада, па чак ни у најгора ратна времена. Током Олује, тада 47-годишња Милка, накратко је отишла у Бању Луку, али вратила се десетак дана након што је отишла. О Удбини и њезиним становницима знала је све. И сви су познавали Милку.
Све то прича Роберт Лабровић, сниматељ и власник YouTube канала Локи ТВ, који је свет упознао с Милком. Захваљујући њему, Милка је последњих неколико година живота добила нешто љубави и саосећања, барем кроз поклоне и писма која су јој слали гледаоци Локи ТВ-а.
На том YouTube каналу налази се мноштво видеозаписа Милке у којима се измењују бес, огорченост, истинска љубав према животу и срећа усамљене старице када има кога почастити кафом
Све лепо јој истргла судбина из руку
Живот је Милки одузео готово све - лепоту, породицу, дом и разум. Имала је само 13 година када јој је умрла мајка, а отац се ускоро оженио другом женом.
"Имала је 16 година када су је примили у пилану да ради као писарка, јер је имала предиван рукопис. Кажу да је била изразито лепа и увек је носила црвено", говорио је Роберт Лабровић о Милки.
Пакао у пилани
Након тешке животне епизоде у коју је, говори се, био уплетен директор пилане, Милка је пребачена у погон где је годинама радила тешки физички посао с мушкарцима.
Будући да је рођена и живела у селу Толићи, није могла живети тамо и путовати на посао па јој је пилана доделила бараку. У неколико видеа старица описује пакао који је пролазила као малолетна девојка међу радницима пилане, поготово јер су јој дали собу поред мушког тоалета.
И сама је старица у видеима Локи ТВ-а често понављала да се јако бојала у ситуацијама када би се радници потукли у пилани па је трчала и крила се у грмљу. На послу је, каже Лабровић, доживела и несрећу када јој је пила ухватила косу и почупала је.
У несрећи је Милка изгубила и део косе, а убрзо након тога и разум. У пилани је постала предмет исмевања, а крајем осамдесетих отишла је у превремену пензију. Од несреће у којој је изгубила косу носила је капе, мноштво капа по којима је знају сви који су је видели уживо или на YouTube-u.
Имала је два брата и сестру
Милка је имала два брата и сестру и претпоставља се да су се они током рата одселили у Србију. Често је спомињала мајку која је умрла док је била дете, оца којем је коњ пребио ногу и маћеху за коју је говорила да је била "вражја".
Постала је самотњак, почела компулзивно сакупљати ствари и смеће, а током последњих 25 година променила је неколико објеката у којима је живела. Све су то биле напуштене куће без воде и струје.
Бака Милка спавала је у мрачним, влажним и хладним рушевинама у којима је скупљала све што би други бацили. Капу, односно више њих, никад није скидала. Роберт Лабровић каже да јој је општина Удбина осигурала старачки дом, али је Милка одбила да се пресели. Бојала се како ће преживети без своје пензије која је до њене смрти износила око 1500 куна (око 200 евра).
Старачки дом осигурао јој је један топли оброк дневно који би јој радници оставили на прозору.
Са свим порблемима носила се сама
Новинар Лабровић истицао је да, након што Милка истресе бес и горчину у псовкама и претњама, села би са њим на кафу и разговарала као и свака друга особа.
"Знала је све о свима. Толико података не може имати ни нека новинска агенција, верујте ми. Одлично је читала, познавала крај и све догађаје који су се одиграли током њеног живота", говорио је Лабровић за "Index".
Биле је невероватно лепа као млада девојка.
Постоји једна занимљивост. У Удбини су ми рекли да је Милка, у девојачко доба, била изразито лепа девојка. Једном је на сајму у Загребу радила као хостеса за једну швајцарску фирму и том приликом на поклон добила сат", додаје Лабровић.
Живела у кући "жене која је умрла у Београду"
Сви који су погледали неколико видеа с Милком које је снимио Роберт Лабровић морали су приметити да стално спомиње, као да се правда, рушевну у којој живи. Кућа без прозора, врата, струје и воде била је њен дом.
"Жена је умрла у Београду", понавља Милка податак о власници куће у којој је провела неке од последњих година живота.
Лабровић каже да је жена, заправо, њена покојна тетка која је избегла у Олуји.
Последњих девет година, откако је постала својеврсна звезда Удбине, Милка је добила емпатију и љубав непознатих људи који су је гледали на YouTubeu. Повремено је добијала пакете с храном и одећом, а многи су јој слали и нешто новца за кафу.
У сваком видеу у којем би јој Лабровић предао коверту с новцем, старица је инсистирала да га одведе на кафу и плати је. Више је волела плаћати кафу другима него да њој неко плати кафу.
Милка Перић покопана је у породичној гробници у свом родном селу Толићи у општини Удбина.