ДА ЛИ ЗНАТЕ КОЛИКО ЋЕТЕ ЖИВЕТИ? Најдуговечнији људи рођени су у ОВОМ МЕСЕЦУ
Звучи као хороскоп, али није – ово је озбиљна наука.
Истраживања показују да људи рођени у одређеним месецима имају статистички већу шансу да доживе дубоку старост. Није у питању магија, већ комбинација генетике, сезонских фактора и утицаја околине у најранијим фазама живота.
Који месец носи „ген за дуговечност“?
Према студијама објављеним у реномираним медицинским часописима, особе рођене у септембру и октобру имају већу вероватноћу да доживе 85+ година. Научници верују да је разлог у оптималним условима током трудноће и раног развоја – мање инфекција, више сунчеве светлости, боља исхрана мајке.
Генетика + окружење = рецепт за дуг живот
Наравно, месец рођења није једини фактор. Генетска предиспозиција, стил живота, исхрана и стрес играју огромну улогу. Али оно што је фасцинантно јесте да се месец рођења показује као тихи савезник – нешто што не бирамо, а може да нам донесе предност.
Да ли си међу „дуговечнима“?
Ако си рођен у септембру или октобру, можда већ носиш тај тихи код дуговечности. Али то не значи да остали треба да се обесхрабре – здраве навике, емоционална стабилност и активан животни стил могу надмашити сваки генетски фактор.
Многи се никада не запитају да ли месец рођења има везе са здрављем, али када се погледа шира слика – изненађења не мањка. У неформалним разговорима, често се испостави да су највиталнији људи рођени баш у јесењим месецима. Можда је то случајност, а можда тело памти више него што мислимо. Наука тек почиње да открива колико суптилни фактори из раног живота могу обликовати нашу будућност.