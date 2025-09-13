ДНЕВНИ ХОРОСКОП: Јарцу флексибилност није јача страна, Рак нека ужива са породицом
ОВАН: Овај дан је за многе од вас идеалан да већину свог времена и енергије потрошите на размишљање и анализу нових идеја за будуће пословне пројекте. Могуће су ситније вербалне размирице које ћете ублажити стрпљењем. Укључите више влакнастих намирница у исхрану.
БИК
Изузетно је важно да се добро одморите, али и да на време започнете припреме за наредну радну седмицу јер су пред вама бројне и велике обавезе. Ваши партнерски односи теку својим током и без већих проблема. Опустите се уз добру књигу или филм.
БЛИЗАНЦИ
Имали сте већ припремљене планове за пословне обавезе у наредним данима, али због нечијег пропуста нешто од тога мораћете да коригујете. У партнерским односима, ситуација је на приближно истом нивоу као и претходних дана. Здравље вам је добро.
РАК
Данас може доћи до занимљиве комуникације са странцима и могуће пословне понуде. Уз уобичајене кућне послове, проводите један леп и миран дан окружени породицом. Уједно надокнађујете време које током недеље проводите на послу којем сте потпуно посвећени.
ЛАВ
Већина особа рођених у овом знаку данас осећа благу нервозу због релативно неповољних вести у вези са наредним пословним обавезама. Тај немир преносите и у партнерске односе, па се препоручује да неке оштрије реакције макар мало ублажите. Изађите негде заједно.
ДЕВИЦА
За вас чак ни дани одмора нису препрека да се бавите анализирањем и бројним комбинацијама око пословних обавеза које долазе. Са драгом особом проводите један миран и опуштен дан, а решавање недоумица остављате за неки други дан. Могућа је блага прехлада.
ВАГА
Данас је савршен дан да се посветите одмору и релаксацији и тако напуните батерије за нови радни циклус. Неку компликовану породичну ситуацију покушавате да поједноставите уз подршку блиске особе. Више влакнасте хране отклониће евентуалне пробавне сметње.
ШКОРПИЈА
Све указује на то да су пред вама занимљиви пословни дани, па сте посвећени припремама, размишљањима и анализама предстојећих обавеза. Слободни размишљају интензивно о новој особи коју су недавно упознали. Имунитет побољшајте свежим воћем и поврћем.
СТРЕЛАЦ
Извесне непланиране, додатне обавезе су данас пред вама и сасвим добро ћете се изборити са њима уколико затржите минималну помоћ укућана. Није баш повољан тренутак да размишљате о неким прошлим догађајима. Пријале би вам појачане физичке активности.
ЈАРАЦ
Особама рођеним у овом знаку флексибилност није јача страна. Измене до којих је дошло не зависе од вас, па покушајте да се прилагодите новонасталим околностима. У партнерским односима, понекад сте сами себи највећа конкуренција. Могућа је блага прехлада.
ВОДОЛИЈА
Данас размишљате о неким ситнијим проблемима са надређенима са којима сте били суочени претходних дана. Будите без бриге, јер успешно све разрешавате. Са драгом особом правите планове за уређење животног простора. Поведите рачуна о здравијој исхрани.
РИБЕ
Немојте дозволити да вас данас из такта избаце донекле неповољне вести о промени пословних планова. Карактеристично за вас је да се скоро свему релативно лако и брзо прилагодите. Уздржите се од примедби на понашање партнера јер то изазива бурну реакцију.