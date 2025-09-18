clear sky
ГОЦА ТРЖАН НАПУСТИЛА ЈОКСИМОВИЋЕ! После пет година на К1, певачица прелази на конкурентску телевизију, ЕВО где ће се појавити

18.09.2025. 16:56 17:09
Пише:
Дневник
Извор:
Коментари (0)
da
Фото: youtube prinstcrin/K1 Televizija

Певачица Гоца Тржан годинама уназад радила је и као ТВ лице на телевизији која је у власнуиштув Жељка Јоскимовића и Јоване Јоксимовић, К1.

Повод за ову њену одлуку јесте трансфер, односно прелазак на конкурентску Блиц ТВ.

Иако се детаљи концепта брижљиво чувају, познато је да ће овај пројекат донети освежење на домаћој сцени.

Још увек није познато у каквом формату ће се опробати Гоца Тражн на новој телевизији.

Подсетимо, Гоца Тржан је сарадњу са Јоксимовићима почела пре више од 5 година, када је постала лице њихове нове телевизије.

Годинама је радила на истој, а њени формати су често изазивали велику пажњу, због прича, али и емоција које су њени гости испољавали у емисијама.

Гоца Тржан к1 телевизија трансфер
Извор:
Пише:
