ХОРОСКОПСКА ТАЈНА ПОРОДИЧНЕ СРЕЋЕ Сазнајте број деце по знаку
Ако сте се питали колико деце бисте могли да имате – можда вам звезде већ дају одговор.
Наравно, живот пише своје приче, али астрологија може бити забаван и инспиративан водич ка будућности.
Астрологија не открива само особине личности, већ и потенцијал за родитељство. На основу карактеристика сваког знака, астролози тврде да се може наслутити колико деце би особа могла да има – и какав ће бити као родитељ.
Ован – троје или четворо деце
Овнови су рођени лидери, пуни енергије и самопоуздања. Иако им деца нису приоритет у младости, с годинама се све више отварају идеји родитељства. Звезде им предвиђају већу породицу, јер имају снагу да изнесу изазове које она носи.
Бик – двоје деце
Бикови су стрпљиви, нежни и породично оријентисани. Идеално им је двоје деце, јер више од тога може да их преоптерети. Воле стабилност и ред, па деци пружају сигурно и топло окружење.
Близанци – више од двоје деце
Близанци су друштвени, забавни и не воле да буду сами. Њихова непредвидива природа често их води ка већим породицама. Деца их обожавају јер су увек спремни за игру, излете и нове авантуре.
Рак – двоје деце са размаком
Ракови су најпосвећенији родитељи зодијака. Њихова нежност и брижност стварају идеално породично окружење. Звезде им предвиђају двоје деце, али са већом разликом у годинама, јер им треба време да се емотивно и физички опораве између трудноћа.
Лав – двоје до четворо деце
Лавови су страствени и организовани родитељи. Мултитаскинг им није проблем, а децу подижу са поносом и ауторитетом. Воле да буду узор и да њихова деца буду успешна и самостална.
Девица – једно дете
Девице су перфекционисти и лако се преоптерећују. Због тога им највише одговара једно дете, којем могу да се посвете у потпуности. Воле ред и структуру, али знају да буду и нежне када је то најпотребније.
Вага – двоје до шесторо деце
Ваге теже равнотежи и хармонији, па су отворене за већу породицу. Могу имати двоје, али и шесторо деце, а често разматрају и усвајање. Њихова саосећајност их чини изузетно брижним родитељима.
Шкорпија – више деце
Шкорпије су интензивне и заштитнички настројене. Воле идеју велике породице и спремне су да се потпуно посвете деци. Њихова емоционална дубина их чини снажним родитељима који не толеришу површност.
Стрелац – једно дете
Стрелчеви су слободног духа и авантуристи. Иако могу бити одлични родитељи, често се одлучују за једно дете, јер желе да задрже слободу и могућност путовања. Њихова деца одрастају уз много искустава и отворености.
Јарац – троје деце
Јарчеви су организовани, одговорни и изузетно способни. Звезде им предвиђају троје деце, јер имају снагу да балансирају посао, дом и родитељство. Њихова деца одрастају уз јасна правила и стабилност.
Водолија – једно дете
Водолије су оригиналне и помало непредвидиве. Најчешће се одлучују за једно дете, којем пружају слободу и подршку. Воле да подстичу креативност и индивидуалност код своје деце.
Рибе – петоро деце
Рибе су емотивне, брижне и пуне љубави. Њихова потреба да негују и штите често их води ка великим породицама. Звезде им предвиђају чак петоро деце, јер се у родитељству осећају испуњено и остварено.