ТЕМПЕРАТУРА СЕ НЕ СПУШТА НИ УЗ ЛЕКОВЕ? Ево кад је време да се не играте јунака!
Ако се питаш када температура прелази из обичног симптома у озбиљну опасност – одговор је: када пређе 39°Ц и не спушта се ни уз лекове. Тело тада улази у стање које може да угрози органе, посебно код деце, старијих и хроничних болесника.
Звучи драматично? И јесте. Јер температура није болест – она је аларм. А кад аларм не престаје да звони, време је да се не играш јунака.
Када температура постаје опасна?
Температура постаје опасна када пређе 39°Ц и траје дуже од 48 сати, упркос терапији.
У тим случајевима, тело више не покушава само да се избори са инфекцијом – оно почиње да губи контролу. Може доћи до дехидрације, конфузије, па чак и напада. Код мале деце, то може изазвати фебрилне конвулзије.
Који су симптоми да температура није безазлена?
Ако уз температуру долазе следећи симптоми, време је за лекара:
- Јака главобоља
- Укочен врат
- Збуњеност или халуцинације
- Убрзано дисање или пулс
- Не можеш да пијеш воду или мокриш
- Осип који не бледи када се притисне.
Ово су знакови да тело не реагује нормално и да је потребна хитна процена.
Како да спустиш температуру код куће?
Ако температура није прешла критичну границу, можеш покушати следеће:
- Узми антипиретик (парацетамол или ибупрофен)
- Пиј много течности – вода, чај, супа
- Скини вишак одеће и покривача
- Туширај се млаком водом (не хладном!)
- Одмарај, али не се зноји под јорганом
- Ако ни после два дана не иде доле – зови лекара.
-
Када треба одмах да идеш код лекара?
Одмах потражи помоћ ако:
- Температура је преко 40°Ц
- Имаш тешкоће са дисањем
- Не можеш да се разбудиш или си дезоријентисан
- Код детета се јави грчење или осип.
Не чекај да прође само од себе. Боље да одеш без потребе, него да закасниш.
Како да знаш да је време за реакцију?
- Температура преко 39°Ц + не реагује на лекове = опасност
- Пратећи симптоми као што су збуњеност, осип, укоченост = аларм
- Код деце и старијих – реагуј раније
- Ако ниси сигуран – питај лекара, не гуглај.