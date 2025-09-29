broken clouds
ТЕМПЕРАТУРА СЕ НЕ СПУШТА НИ УЗ ЛЕКОВЕ? Ево кад је време да се не играте јунака!

29.09.2025. 16:43 16:52
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица
Коментари (0)
температура
Фото: Pexels

Ако се питаш када температура прелази из обичног симптома у озбиљну опасност – одговор је: када пређе 39°Ц и не спушта се ни уз лекове. Тело тада улази у стање које може да угрози органе, посебно код деце, старијих и хроничних болесника.

Звучи драматично? И јесте. Јер температура није болест – она је аларм. А кад аларм не престаје да звони, време је да се не играш јунака.

Када температура постаје опасна?

Температура постаје опасна када пређе 39°Ц и траје дуже од 48 сати, упркос терапији.

температура
Фото: Pexels

У тим случајевима, тело више не покушава само да се избори са инфекцијом – оно почиње да губи контролу. Може доћи до дехидрације, конфузије, па чак и напада. Код мале деце, то може изазвати фебрилне конвулзије.

Који су симптоми да температура није безазлена?

Ако уз температуру долазе следећи симптоми, време је за лекара:

  • Јака главобоља
  • Укочен врат
  • Збуњеност или халуцинације
  • Убрзано дисање или пулс
  • Не можеш да пијеш воду или мокриш
  • Осип који не бледи када се притисне.

Ово су знакови да тело не реагује нормално и да је потребна хитна процена.

др
Фото: Pexels

Како да спустиш температуру код куће?

Ако температура није прешла критичну границу, можеш покушати следеће:

  • Узми антипиретик (парацетамол или ибупрофен)
  • Пиј много течности – вода, чај, супа
  • Скини вишак одеће и покривача
  • Туширај се млаком водом (не хладном!)
  • Одмарај, али не се зноји под јорганом
  • Ако ни после два дана не иде доле – зови лекара.
  • др
    Фото: Pexels

Када треба одмах да идеш код лекара?

Одмах потражи помоћ ако:

  • Температура је преко 40°Ц
  • Имаш тешкоће са дисањем
  • Не можеш да се разбудиш или си дезоријентисан
  • Код детета се јави грчење или осип.

Не чекај да прође само од себе. Боље да одеш без потребе, него да закасниш.

др
Фото: Pexels

Како да знаш да је време за реакцију?

  • Температура преко 39°Ц + не реагује на лекове = опасност
  • Пратећи симптоми као што су збуњеност, осип, укоченост = аларм
  • Код деце и старијих – реагуј раније
  • Ако ниси сигуран – питај лекара, не гуглај.
висока температура симптоми опасност по здравље
Извор:
Крстарица
Пише:
Дневник
