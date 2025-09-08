"ИМА ПЕТ ПАДЕЖА" Урош Станић шокирао јавност познавањем српског језика "МОКАТИВ, НОМИНАТИВ, ГЕНИТИВ"
Урош Станић је изазвао изненађење током гостовања у емисији 'Народ пита'.
Приликом набрајања падежа, тврдио је да српски језик има пет падежа. У емисији "Народ пита", покушао је да наброји падеже, међутим, то му није пошло за руком. Поред тога, што је Урош рекао да српски језик има пет падежа, он је измислио један, а у питању је "мокатив".
- Ја знам да набројим падеже, ево да чујете: Номинатив, генитив, датив, инструментал, локатив и мокатив - рекао је Урош.
- Мокатив?! Шта је мокатив? - био је у потпуном чуду водитељ.
- Па падеж - бранио се Урош.
-А која су питања за мокатив? - питао га је водитељ.
- Ку чему или у чему. Тако нешто. Па има пет падежа, јесам ли их набројао - наставио је да шокира Станић.
Многи га саветују да боље потроши паре
Урош је, иначе, део процедуре коју је урадио у салону лепоте окачио на друштвене мреже, а поједини су мушљења да је паметније могао да уложи новац од ријалитија.
- Уроше, не треба ти све то. Могао си другачије те паре да потрошиш - био је један од коментара на мрежи "Икс".