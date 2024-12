ЈЕЗИВИ ПРИЗОРИ ЗАБРИНУЛИ СВЕТ Откривено шта се десило са глумцем који је залудео Српкиње; Погледајте зашто су жене у неверици

Главне улоге играју Арон Тејлор Џонсон, Џоди Комер, Рејф Фајнс, али добитник Оскара за филм "Опенхајмер" Килијан Марфи.

Интернет је убрзо запалио инсерт из филма на које видимо излазак зомбија који подсећа на опасног Томаса Шалбија из серије "Peaky Блиндерс", Килијана Марфија, због чега су кренули коментари да је "драстично смршао због улоге" .

Трејлер почиње флешбеком до почетка епидемије "вируса беса", а затим нас води 10.228 дана касније када је у Британији остала само само шачица преживелих. Марфи јесте за потребе снимање филма изгубио поприличан број килограма и изгледа овако...

... али, мушкарац који "израња" на ливади није Килијан.

Упркос сличности коју су сви видели, у питању је глумац и манекен Ангус Нил.

Cillian Murphy stuns in first look at ‘28 Years Later.’ pic.twitter.com/flGF8Xpx7M

— Pop Base (@PopBase) December 10, 2024