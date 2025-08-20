СТРАНЦИ ОВО СРПСКО СЕЛО ОБОЖАВАЈУ Место где се укрштају планинска и медитеранска клима а историја и природа су под заштитом
Село Рудно, смештено на обронцима планине Голије, постаје све популарнија дестинација за туристе из Србије и иностранства.
Са здравом и благородном климом, чистим планинским ваздухом и кристално бистром водом из локалних потока, ово подголијско село постало је идеално место за развој сеоског туризма. Мештани то добро знају и нису седели скрштених руку, искористили су природне потенцијале које имају и од Рудна направили прави рај за одмор душе и тела.
Захваљујући специфичном споју медитеранске и планинске климе, Рудно нуди изванредне услове за опоравак, боравак у природи и мир далеко од градске вреве. Туристи из свих крајева света, а посебно из Скандинавије, све чешће долазе како би уживали у тишини, свежем ваздуху и једноставном начину живота.
Поред природних лепота, Рудно се поноси и близином неких од најзначајнијих културно-историјских споменика Србије. Манастири Студеница и Градац, средњовековни град Маглич, као и Горња и Доња испосница Светог Саве, само су део културног блага које се налази у окружењу. Ту је и планина Голија – резерват биосфере под заштитом УНЕСЦО-а – која додатно обогаћује туристичку понуду овог краја.
Туристи стижу из целог света, не само због природе, већ посебно цене домаћу храну, припремљену по традиционалним рецептима. Све што се нађе на трпези – домаћи сир и кајмак, млеко, сушено месо, сланина, кобасице, пите, гибанице, варива, сокови и колачи – потиче из домаћих кухиња, башти и стаја.
Цена апартмана је око 30 евра, а уколико желите да изнајмите целу кућу за вас, ноћење – за двоје – кошта од 3.514 до 8.963 динара.