Кад се свима смркне, ЊИМА ЋЕ СВАНУТИ Помрачење сунца 21. септембра ОВОМ ЗНАКУ доноси право ОБИЉЕ Стижу паре, стабилност у љубави и велика прилика
Наредна еклипса која нам предстоји је помрачење сунца у Девици, које ће бити делимично, а посебно ће позитивно утицати на један знак хороскопа.
Делимично помрачење сунца у знаку Девице 21. септембра 2025. доноси снажне промене, интроспекцију и нове почетке.
И док ће многи знакови хороскопа осећати нервозу и несигурност, један знак може да одахне јер му звезде доносе неочекивану подршку и прилике.
У питању је Бик, земљани знак, коме Девица енергетски одговара јер припадају истој групи елемената. То значи да се помрачење неће одразити на њега кроз стрес, већ као прилика да уреди живот и ослободи се старих терета.
Шта их очекује?
Људи рођени у знаку Бика могу да очекују неки нов почетак у пословном смислу, јер помрачење сунца често покреће теме каријере и нових пројеката.
Бикови могу да очекују нову пословну понуду или идеју која им доноси дугорочну сигурност. Ако размишљају о промени посла, сада је прави тренутак!
За разлику од других знакова, Бикови ће током овог периода имати осећај сигурности и стабилности у љубави. Партнер ће им бити подршка, а слободни могу упознати особу која уноси мир и поверење.
Помрачење отвара и питања новца: Бик може неочекивано да се ослободи дуга или наплати сопствена дуговања, а постоји могућност и да пронађе нови извор прихода. Звезде им помажу да привуку обиље и донесу паметне одлуке, пише Глоси.