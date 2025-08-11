clear sky
КО СУ НАЈВЕЋИ ЛЕЊИВЦИ ХОРОСКОПА Ова четири знака највише воле да се одмарају

11.08.2025. 17:37 17:46
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Неки људи као да су рођени с даром да избегну сваки задатак, увек имају спреман изговор, а воља им мистериозно нестане чим треба нешто да се уради.

Звезде кажу да за то можда постоји астролошко објашњење. Ево четири хороскопска знака који се најчешће оптужују за лењост:

Бик

Мајстор удобности. Њима је одмор светиња, а покретање права мука. Ако постоји опција да се ништа не ради они је бирају без размишљања.

Рибе

вечно заглављене у свету снова. Иако су пуне идеја, тешко прелазе с маштања на конкретне потезе. "Још није време" је њихова омиљена реченица.

Вага

Размишљају толико да на крају не ураде ништа. Њихова потреба да све буде савршено често их паралише и претвара у пасивне посматраче.

Стрелац

Не трпи обавезе. Ако нешто не делује забавно или не даје осећај слободе, једноставно га игноришу. Рад под притиском? Не, хвала.

 

 

Астро хороскоп хороскопски знакови
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
