КО СУ НАЈВЕЋИ ЛЕЊИВЦИ ХОРОСКОПА Ова четири знака највише воле да се одмарају
Неки људи као да су рођени с даром да избегну сваки задатак, увек имају спреман изговор, а воља им мистериозно нестане чим треба нешто да се уради.
Звезде кажу да за то можда постоји астролошко објашњење. Ево четири хороскопска знака који се најчешће оптужују за лењост:
Бик
Мајстор удобности. Њима је одмор светиња, а покретање права мука. Ако постоји опција да се ништа не ради они је бирају без размишљања.
Рибе
вечно заглављене у свету снова. Иако су пуне идеја, тешко прелазе с маштања на конкретне потезе. "Још није време" је њихова омиљена реченица.
Вага
Размишљају толико да на крају не ураде ништа. Њихова потреба да све буде савршено често их паралише и претвара у пасивне посматраче.
Стрелац
Не трпи обавезе. Ако нешто не делује забавно или не даје осећај слободе, једноставно га игноришу. Рад под притиском? Не, хвала.