ЉУБАВ ГА КОШТАЛА ФОТЕЉЕ Позната компанија отпустила генералног директора због везе са подређеном
Компанија Нестле отпустила је данас генералног директора Лорана Фрејшеа након истраге о непријављеној романтичној вези са подређеном особом, што се третира као прекршај кодекса пословног понашања те фирме.
Мултинационална компанија са седиштем у Швајцарској именовала је Филипа Навратила за његовог заменика, пренео је Гардијан.
Нестле је саопштио да је Фрејшеов одлазак након 40 година у компанији уследио након истраге коју су надгледали њен председник Пол Булке и главни независни директор Пабло Исла, уз подршку спољног саветника, о вези са директним подређеним, што је представља прекршај кодекса понашања компаније.
„Ово је била неопходна одлука, јер су Нестлеове вредности и управљање чврсти темељи компаније. Захваљујем Лорану на годинама службе", рекао је Булке.
Фрејше је преузео улогу генералног директора у септембру прошле године након што је Нестле сменио његовог претходника Марка Шнајдера.
Булке, за кога је швајцарска компанија у јуну објавила да ће се повући са места председника следеће године, рекао је да је Навратил "препознат по свом импресивном досадашњем успеху у постизању резултата у изазовним окружењима".
Нестле поседује брендове робе широке потрошње, укључујући чоколаду кит-кет, сладолед хеген-даз и капсуле за кафу неспресо.