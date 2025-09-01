clear sky
ЉУБАВ ГА КОШТАЛА ФОТЕЉЕ Позната компанија отпустила генералног директора због везе са подређеном

01.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
рад
Фото: freepik ilustarcija

Компанија Нестле отпустила је данас генералног директора Лорана Фрејшеа након истраге о непријављеној романтичној вези са подређеном особом, што се третира као прекршај кодекса пословног понашања те фирме.
   

Мултинационална компанија са седиштем у Швајцарској именовала је Филипа Навратила за његовог заменика, пренео је Гардијан.
    

Нестле је саопштио да је Фрејшеов одлазак након 40 година у компанији уследио након истраге коју су надгледали њен председник Пол Булке и главни независни директор Пабло Исла, уз подршку спољног саветника, о вези са директним подређеним, што је представља прекршај кодекса понашања компаније.
    

„Ово је била неопходна одлука, јер су Нестлеове вредности и управљање чврсти темељи компаније. Захваљујем Лорану на годинама службе", рекао је Булке. 
    

Фрејше је преузео улогу генералног директора у септембру прошле године након што је Нестле сменио његовог претходника Марка Шнајдера.
    

Булке, за кога је швајцарска компанија у јуну објавила да ће се повући са места председника следеће године, рекао је да је Навратил "препознат по свом импресивном досадашњем успеху у постизању резултата у изазовним окружењима".
    

Нестле поседује брендове робе широке потрошње, укључујући чоколаду кит-кет, сладолед хеген-даз и капсуле за кафу неспресо.

отпуштање директор нестле
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
