ШТА СВАКИ ЗНАК ЧЕКА ОВОГ ВИКЕНДА?

ЉУБАВ, ИЗНЕНАЂЕЊА И МАЛИ ИЗАЗОВИ! Водолија ужива у лепим тренуцима, Раку стиже прилика за старо познанство, а Рибе примају неочекивану поруку

12.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
К1 инфо
да
Фото: freepik, ilustracija

Пред нама је викенд у којем ће се емоције и обавезе преплитати. Петак доноси напетост и потребу за компромисом, субота је повољнија за дружења и љубав, док недеља доноси смирење и повратак унутрашњем миру.

Неки знакови уживаће у топлини дома и породичним окупљањима, док ће други доживети занимљиве сусрете и изненађења. Ево шта звезде поручују за сваки знак.

ОВАН

Љубав: Викенд пред вама носи страст и помало драматике. Слободнима се може указати прилика за занимљиво познанство у суботу вече.

Посао: Имаћете жељу да завршите оно што дуго стоји. Недеља је погодна за планирање наредних потеза.

Здравље: Потребно вам је више сна и мање нервирања.

БИК

Љубав: Хармонија у породици и партнерству – викенд је одличан за заједничке тренутке код куће. Слободним Биковима осмех враћа особа из прошлости.

Посао: Фокусирајте се на оно што је започето, не отварајте нова питања.

Здравље: Стабилно, пријаће вам мир и добра храна.

да
Фото: freepik, ilustracija

БЛИЗАНЦИ

Љубав: Љубавне искрице лете на све стране! У суботу очекујте занимљив сусрет или поруку. Заузети Близанци поново проналазе страст са партнером.

Посао: Бићете комуникативни и креативни, па искористите то за преговоре.

Здравље: Могућа главобоља – пазите на стрес.

РАК

Љубав: Емотивни сте и повлачите се у себе. Партнеру објасните шта вас мучи, а слободни Ракови имају шансу да обнове контакт са старом симпатијом.

Посао: Неке обавезе ће вас успорити, али недеља доноси смирење.

Здравље: Потребно вам је више физичке активности.

ЛАВ

Љубав: Осећате потребу да доминирате у односу, што партнеру неће пријати. Слободни Лавови привлаче пажњу где год да се појаве.

Посао: Субота је повољна за креативне пројекте. Недеља доноси растерећење.

Здравље: Обратите пажњу на исхрану.

ДЕВИЦА

Љубав: Бићете осетљивији него обично. Партнер ће морати да покаже додатно разумевање. Слободним Девицама могућа нова познанства преко пријатеља.

Посао: Важно је да не заборавите рокове – дисциплином постижете све.

Здравље: Стомак и исхрана захтевају пажњу.

ВАГА

Љубав: Романтичан викенд, идеалан за изласке и дружења. Слободне Ваге могу упознати особу која ће их одушевити.

Посао: Повољан период за креативне задатке. Недеља доноси прилику за одмор.

Здравље: Пуни сте енергије, пријаће вам лагана шетња.

да
Фото: freepik, ilustracija

ШКОРПИЈА

Љубав: Интензивне емоције – љубомора и страст на истом месту. Слободне Шкорпије могу ући у авантуру.

Посао: Викенд је повољан за решавање дугих разговора и планова.

Здравље: Пазите на нервни систем, одморите се.

СТРЕЛАЦ

Љубав: Изненађење у суботу – могућа порука или сусрет који нисте очекивали. Партнер ће ценити вашу искреност.

Посао: Викенд доноси шансу за разговор о новим пројектима.

Здравље: Пријаће вам боравак у природи.

ЈАРАЦ

Љубав: Партнеру сте ослонац, а заузети Јарчеви осећају мир и сигурност у вези. Слободнима стиже прилика да упознају особу преко породице.

Посао: Фокусирани сте на обавезе, али викенд доноси и заслужени одмор.

Здравље: Чувајте леђа и кичму.

ВОДОЛИЈА

Љубав: Викенд доноси лепе тренутке у вези, а слободне Водолије очекује пријатно изненађење.

Посао: Бићете пуни идеја, али избегавајте сукобе с колегама.

Здравље: Осетљив нервни систем – смањите напетост.

РИБЕ

Љубав: Субота доноси емотивне разговоре са партнером. Слободне Рибе могле би да приме неочекивану поруку.

Посао: Викенд повољан за завршетак обавеза које дуго стоје.

Здравље: Ојачајте имунитет и поведите рачуна о сну.

✨ Викенд од 12. до 14. септембра биће обојен љубавним превирањима и ситним изазовима, али и приликама за дружење, мир и радост у кругу најближих. Звезде поручују: пронађите баланс између обавеза и срца.

Астро викенд очекивањa
