МЕРКУР ДАНАС КРЕЋЕ ДИРЕКТНО Ево шта очекује сваки хороскопски знак од 11. августа СВЕ СЕ ПОЛАКО ВРАЋА У НОРМАЛУ
Како сваки знак доживљава завршетак ретроградног Меркура, који од 11. августа креће директно
Ован
После три недеље фрустрација у љубави, сада вам се враћа осећај самопоуздања. Коначно знате шта (и кога) желите. Ако сте били у фази сумњи, сада је време да јасно поставите границе – или започнете изнова.
Бик
Дом, породица и приватни живот су били под стресом. Сад када се Меркур смирује, долази период унутрашњег склада. Поправите односе, направите план реновирања, вратите осећај стабилности. Решења су на дохват руке.
Близанци
Ваш владар Меркур вам је правио хаос у свакодневним разговорима. Неспоразуми, погрешне поруке, пропуштени позиви – све то сада нестаје. Од 11. августа комуницирате јасно, прецизно и самоуверено.
Рак
Финансијска неизвесност коначно попушта. Ако сте имали трошкове које нисте планирали или сте морали да понављате исте уплате – сада долази фаза равнотеже. Планирање буџета од краја августа биће много лакше.
Лав
Ретроградни Меркур се одвијао баш у вашем знаку. Били сте у центру интроспективног циклуса, испитивања идентитета и личних граница. Сада, када се све то смирује – долази ваша сезона личне моћи и јасноће.Девица
За вас је ово био период унутрашњих преиспитивања. Многи су осећали емотивну дистанцу, потребу за изолацијом, па чак и психички умор. Али ваша сезона се приближава – а са њом долази повратак контроле и менталне снаге.
Вага
Пријатељства и друштвени односи су били под тензијом. Погрешно протумачене поруке, старе замере и тишине између вас и неких људи сада почињу да се разрешавају. Од средине августа односи постају искренији и стабилнији.
Шкорпија
Каријерни путеви су били магловити – одлуке су одлагане, позиви изостајали, а самопоуздање је било начето. Сада, корак по корак, професионалне ствари се враћају на свој ток. Септембар доноси нову јасноћу циљева.
Стрелац
Све што сте планирали – путовања, студије, папирологију – добијало је одлагања или компликације. Од 11. августа коначно можете да кренете напред. Време је да резервишете, потпишете и започнете ново поглавље.
Јарац
Интимни односи, поверење и питања новца у вези били су под рефлектором. Многе истине су изашле на видело, а сада долази време оздрављења. Ако је веза преживела ретроградни – вероватно је спремна за следећи ниво.
Водолија
Партнерски односи су били главни изазов. Збуњеност, конфликти, или неочекивани контакти из прошлости су вас затекли. Од сада, односи које одлучите да задржите – могу расти. Остали ће отпасти без драме.
Рибе
Здравље, посао и рутина били су хаотични. Направите паузу и поставите нове навике – сада ће имати ефекта. Време је да поново организујете живот, јер ћете се осећати више у балансу него последњих месец дана.