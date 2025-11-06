НАЦИЈА У ШОКУ! Србију на Мис Универзума ПРЕДСТАВЉА МОНГОЛКА! "АПСУРД, поред толико лепих Српкиња!" ОГЛАСИЛА се компанија Miss Serbia, а ЕВО КО ЈЕ ОНА
На предстојећем такмичењу за Мис Универзума, које ће бити одржано 21. новембра у Тајланду, нашу земљу представљаће лепотица пореклом из Монголије.
Домаћу јавност је то веома збунуло, а коментари су прилично опречни – једни сматрају да лепота нема порекло, други да је апсурдно да српска представница не буде девојка рођена у Србији.На званичном Инстаграм налогу Мис Универзума објављене су фотографије мисице Јелене Ергове и она је представљена као Miss Универсе Сербиа 2025, па самим тим и као наша представница.
Многи су одушевљени њеном лепотом, али су и збуњени чињеницом да Монголка брани боје Србије. У једном коментару наводи се да Јелена Ергова има српски пасош.
На Редиту је лепа Монголка привукал велику пажњу. "Прво сам мислила да је неки АИ, али не – пише на званичном профилу Miss Универсе. Ово јесте у суштини глупо такмичење, али лепо показује како се, мало по мало, одричемо свог идентитета и срљамо у безнађе. Туга, приајтељи", гласи један коментар
"Србија до Уланбатора!", поручују други, а многи су одушевљени лепотом мисице из Монголије: "Да ли је реално? Надам се да јесте... види ти тај слаткиш. Коначно после 20 година да имамо и ми коња за трку тамо по 'универсе' или 'world' такмичењима", "Па реално, девојка није наша, али вероватно јој је дато неко држављанство или нешто, и онда је технички пуноправна грађанка Србије, и може да учествује. Не знам шта можемо да радимо, да гледамо породично стабло и да утврдимо да је барем један, или нека буде боље, оба родитеља наши", "Лепа је, не смета ми", "Ево, ја се не буним, да ми она буде жена. Чисто да буде 100 одсто наша" , "Наводно има српски пасос, па је тако и легитимни грађанин Србије. Али слажем се, ово је тотално апсурдно. То треба да буде неко ко је репрезентативан пример наших жена. Она је лепа, све то стоји, али није Српкиња пореклом. Поред толико наших лепих жена, они нађоше Монголку. Хаос", "Професионална такмичарка за мис. Ако могу кошаркаши и фудбалери да мењају пасоше да би представљали другу земљу, може и такмичарка за Мис универзума", "Личи на АИ бота са Тиндера који хоће да ми ували неку крипто превару", Што Африканци играју за наше клубове? А што се тиче ове мале. Па нека је, лепа девојка и нека је жива и здрава па освојила прво место", "Нисам чуо да се неко бунио када су Азербејџанци, Руси и којекакви други 'stranci' за нас освајали медаље у рвању, џудоу и слично на Олимпијади и силним европским и еветским такмичењима".
Огласио се и један Хрват који је написао: "Као Хрват збуњен сам у свих 16, уз све те сулудо згодне Српкиње... која је поента уопште представљања држава на избору за мис?"
Ко је лепа Монголка?
елена Егорова представљала је Монголију на 10. издању избора за Miss Гранд Интернатионал и представљаће Србију на 74. издању избора за Miss Универсе. Позната је и као Елена Егорова.
Реч је о руској манекенки из Јакутије. Студирала је криптоекономију на Московском државном универзитету. Њени родитељи, који су предузетници, преселили су се 1982. из Монголије у Русију. Јеленин отац је из Татарстана у Русији, док је мајка из Јакутије. Има 28 година.
Пре 10 година почела је да се бави криптовалутама. Понела је титулу Snow Beauty оф Yakutia 2018. године. Била је 2019. Miss Модел оф the World Yakutia, као и кандидаткиња за такмичење Miss Модел оф the World пре шест година.
Понела је 2020. ленту Miss Републиц оф Сакха. Глумила је шумског вилењака у филму Дмитрија Давидова из 2022. "Песме лета", који је сниман у Сибиру 2021. Њене титуле су и: Miss Гранд Монголиа (2022), Miss Earth Middle Еаст (2024), а 2022. учествовала је на Miss Гранд Интернатионал.
Огласила се компанија Miss Serbia
Поводом мисице из Монголије, из компаније која деценијама организује изборе за Мис Србије, рекли су следеће:
"Такмичење Miss Универсе одавно више није оно што је некада било. Након што је Доналд Трамп продао власничка права над лиценцом, ово некада престижно светско надметање прешло је у руке сумњивих организатора који су потпуно урушили његов кредибилитет и традицију дугу више од седам деценија.
Од тада, стандарди су драстично промењени, данас се на истом такмичењу појављују и девојке и жене старости до 55 година, док се појединим учесницама додељују ленте земаља које никада нису ни представљале. Србија ове године нема званичну представницу: уместо тога, под нашом заставом наступа манекенка из Марока, што је апсурд без преседана.
Многе земље које поштују кредибилитет Miss World лиценце повукле су се из овог такмичења још прошле године, укључујући и Србију. Званична Miss Сербиа, која учествује на избору Miss World, нема никакве везе са овим такмичењем, нити Србија има своју легитимну представницу на садашњем избору Miss Универсе.
Овакав поступак није у складу са правилима лиценцираних избора лепоте, који признају само учеснице изабране на националним такмичењима уз вишемесечну кампању и припреме. Додатни показатељ нерегуларности јесте чињеница да чак пет девојака албанског порекла представљају пет различитих држава.
Miss Универсе је, нажалост, од престижног избора лепоте који је у време Доналда Трампа имао строга правила, транспарентну селекцију и глобални углед постао параван за личне интересе и комерцијалне аранжмане без икаквог поштовања према државним симболима и такмичарским правилима.
А како изгледа представница Србије погледајте ОВДЕ.