НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП: Рибе ПЛАНИРАЈУ ПОРОДИЦУ, Ваге очекују БИТНЕ ПРОМЕНЕ на послу, а ево који знак ће упознати ЉУБАВ СВОГ ЖИВОТА
Астролошка прогноза Александре Бјељац од 14. до 20. септембра
ОВАН: На пословном пољу доста позитивних промена и завладаће покретачка енергија. Многи ће имати успеха, али и размишљати о променама које су пред вама и њихова реализација је извесна већ неко време. На емотивном пољу јавља се могућност лепих дешавања. Уживајте у љубави, ако сте у браку или озбиљној вези. Поједини слободни припадници знака могу ући у лепу емотивну везу. Обратите пажњу на дигестивни тракт, када је здравствени сегмент живота у питању.
БИК: Кад је посао у питању лепа недеља, успех вам предстоји, многима посао неће тешко пасти. Сви који се баве креативним послом или едукативним занимањима имаће успеха. Поједини нека избегавају пролазне несугласице са сарадницима. На емотивном пољу без битних промена. Могући су изласци и лепа окупљања. Заузети, уживајте у свом дому и породици. Слободни, још само мало и љубав вам се смеши. На здравственом пољу могућа је појава хроничних здравствених тегоба.
БЛИЗАНЦИ: Бићете продуктивни, размишљаћете о променама, али није период за битне потезе на овом пољу. Још само мало и ваши планови се остварују, финансије су добре. Можете добити повољан глас о некој позајмици или кредиту, уколико чекате на тако нешто. Доста излазака је аспектовано, такође, постоји и могућност путовања са вољеном особом. Појединим слободним припадницима знака следи занимљива комуникација путем друштвених мрежа. Могући проблеми са кардиоваскуларним системом.
РАК: Бићете активни и задовољни својим радом и финансијама. Једна лепа недеља када сте ви у питању, на пословном плану, али и на сваком другом. Једноставно ће вам ићи све од руке. На емотивном пољу добра комуникација, код оних који су у браку. Слободни, прихватите позив за излазак ако вам се укаже таква прилика. Ако добијете неки непријатан глас о особи која вам се свиђа, добро проверите ту информацију. Могући су болови у пределу доњих екстремитета, као и проблеми са циркулацијом.
ЛАВ: Ако је било блокада или проблема, ситуација се поправља на пословном сегменту живота. Финансије боље и овај период који долази доноси разне бенефите, па уживајте у њима. И даље многи блистају пуним сјајем, можете да се опустите када је о љубави реч. Заузети, уживајте у свакодневици са партнером. Слободни, радите на себи, а код појединих се јавља могућност уласка у авантуру или лепу емотивну везу. Могући проблеми са коштаном-зглобним системом.
ДЕВИЦА: Одлична недеља када сте ви у питању, доста успеха вам предстоји, као и остварења жеља и реализација планова. Будите упорни и доследни и резултати неће изостати, као ни финансијски бољитак. На емотивном пољу могуће је пролазно незадовољство или размишљање о променама у самом односу. Свакако искористите овај период и размислите добро шта заиста желите. Слободни ће бити у недоумици. На здравственом пољу без битних тегоба, али благи опрез на варење и исхрану.
ВАГА: Могућност пролазног незадовољства и размишљања на тему посла. Будите без бриге, имате подршку вама битних људи, финансије су добре, а битне промене су на помолу. На емотивном пољу не би требало доћи до битних проблема, многи ће бити задовољни и остварити своје жеље. Слободни могу променити свој статус. Уживајте у љубави, било да сте у браку или у вези. Опрез, јер поједини могу ући у тајну емотивну везу. Благи опрез од лакших повреда, више одмарајте.
ШКОРПИЈА: Кад је посао у питању, добра је ситуација код вас. Сви који се баве едукативним пословима или сарађују са иностранством могу очекивати додатни успех. Остали, уживајте у свом раду и бићете награђени врло брзо. На емотивном пољу одлична ситуација за све који су у браку или озбиљним везама. Могућност планирања заједничког живота, а слободнима се смеши љубав преко посла или каријере. Могуће су промене расположења и благи опрез од вирусних инфекција.
СТРЕЛАЦ: Када је посао у питању лепа недеља, можете очекивати промене набоље. Свакако ћете доминирати на овом пољу и успех вам предстоји, као и боље финансије. На емотивном пољу можете да се опустите и уживате у љубави. Поједини могу осетити пролазно незадовољство у самом односу. Ако имате некога ко вам се удвара, искористите овај период за улазак у везу или планирајте лепо путовање. Не би требало доћи до битних тегоба, могући су проблеми са падом енергије.
ЈАРАЦ: Остварићете своје планове, жеље и циљеве. Све на чему сте вредно радили сада ће добити прави смисао и бићете истински задовољни и испуњени. Могуће су додатне едукације код појединих, као и успех на многим пољима. Финансије добре. Када је љубав у питању појачане страсти и пролазне несугласице код појединих су могуће, као и улазак у тајне везе или пролазне авантуре. Могућа је појава хроничних здравствених тегоба, као и проблема са боловима у пределу кичме.
ВОДОЛИЈА: Ова недеља може донети бољу финансијску ситуацију. Код појединих ненадани додатни прилив новца, свакако будите без бриге када је новац у питању, јер ће га у наредном периоду бити. На емотивном пољу лепа дешавања, уживаћете у друштву вољене особе. Слободни, могућност уласка у узбудљиву емотивну везу. Поједини могу размишљати о особи из прошлости или о некоме ко је заузет. Када је здравље у питању, благи опрез на исхрану и крвни притисак.
РИБЕ: Промене на пословном плану предстоје, многи ће остварити своје жеље и циљеве. Сви који се баве приватним или креативним пословима имаће успеха. Ово је лепа недеља за промене, а финансије ће бити добре. Без битних промена у љубави, али свакако постоји могућност да вам неко покрене емоције. Могућност да особа буде везана за ваш посао или свакодневицу. Заузети, планирање заједничког живота и породице. Благи опрез од вирусних инфекција, алергија и стомачних проблема.