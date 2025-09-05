НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП: Шкорпије очекују ЛЕПЕ ПРОМЕНЕ на послу, Близанци улазе у ЉУБАВНУ АВАНТУРУ, а ево који знак ће СИЈАТИ ПУНИМ СЈАЈЕМ
Астролошка прогноза Александре Бјељац од 7. до 13. септембра
ОВАН: Када је посао у питању бићете задовољни својим радом и дешавањима на пословном пољу живота. Још једна позитивна ствар јесте да су могуће промене које ће вама ићи у прилог и то у наредном периоду. На емотивном пољу, ако сте слободни, аспектовано вам је доста излазака, дружења и забаве. Проводићете се незаборавно, а можете срести и неку занимљиву особу. Ако сте заузети, уживајте у друштву вољене особе. Више сна и одмора ће вам пријати у овој недељи.
БИК: Можете очекивати јако успешну недељу. Ако је било блокада и застоја ситуација на пословном сегменту живота ће бити знатно боља. Поједини припадници знака могу још само накратко осетити пад енергије када је овај сегмент живота у питању. На емотивном пољу лепа дешавања, уживаћете у љубави, а многи заузети ће планирати породицу или размишљати о заједничком животу. Слободни ће доћи у разна искушења. На здравственом пољу могући су проблеми са кардиоваскуларним системом.
БЛИЗАНЦИ: Можете да се опустите, финансије ће бити стабилне у наредном периоду и могу вам отворити неке нове видике, по питању улагања и нових пројеката. Могуће су промене на пословном пољу за оне у угоститељству или туризму, али свакако не би требало доћи до битних отежања. Доста планова и добре комуникације, као и излазака код слободних. Поједини чак могу ући у лепу авантуру или везу. Заузети ће имати искрен разговор са партнером. Могући су проблеми са коштано-зглобним системом.
РАК: Када сте ви у питању бићете задовољни дешавањима на пословном плану. Оно што је занимљиво јесте да ћете бити популарни у свом радном окружењу и награђени за свој рад. Јавља се могућност мањег додатног прилива новца код оних који раде у великим корпорацијама. Када су емоције у питању - без битних промена код већине заузетих. Ако сте слободни, излазите, дружите се и задовољство неће изостати. Код вас је могућа појава хроничних здравствених тегоба.
ЛАВ: Можете очекивати битне и позитивне промене, финансија ће бити и када је пословни сегмент живота у питању. Значајно је то да не би требало доћи до проблема, већ многима предстоји просперитет. Можете очекивати пријатан глас, као и битан сусрет, ако сте слободни. Неки од вас могу променити свој статус и упловити у лепе љубавне воде. Заузети, уживајте у друштву вољене особе и пријатеља. Код појединих може доћи до промене расположења, као и бола у пределу кичме.
ДЕВИЦА: Без битних пословних промена, не обраћајте пажњу на лоше гласине и радите на бољој комуникацији са сарадницима. Свакако вама предстоји једна успешна недеља, само се морате потрудити да останете фокусирани на своје циљеве и свој просперитет. Могућност уласка у авантуре и тајне везе код слободних припадника знака. Заузети, код вас се може јавити пролазно незадовољство у вези с партнеровим понашањем, али брзо све пролази. Благи опрез на дигестивни тракт.
ВАГА: На пословном пољу многи ће остварити своје планове, али није недеља за битне промене, ако којим случајем о томе размишљате. Ускоро вам предстоји јако леп период, а дотад останите стрпљиви. Финансије су код вас врло добре. На емотивном пољу остварење жеља, поједини могу упознати занимљиву особу преко пријатеља. Свакако излазите, дружите се и љубави ће бити. Имате енергије, али више се крећите и време проводите у опуштању на лепим местима.
ШКОРПИЈА: Одлична недеља за вас, можете добити један позитиван глас о лепим променама током прве половине недеље. Финансије су добре, али саветујем да мало порадите на штедњи или бар немојте расипати новац на, у овом тренутку, непотребне ствари. Јавља се могућност да вам неко привуче пажњу и покрене ваше емоције, ако сте слободни. Заузети, код вас лепа дешавања у самом односу, а код неких и планирање породице. Могући су проблеми са циркулацијом и сном.
СТРЕЛАЦ: Када је посао у питању не би требало доћи до проблема, сијаћете пуним сјајем и свакако бити задовољни дешавањима која вас очекују. Финансије се поправљају, само мало више поведите рачуна о позајмицама и кредитима, јер сад није повољан период за то. Одлична недеља за љубав, искористите је за лепе тренутке са занимљивим особама, ако сте слободни. Поједини, ако нису до сада, могу започети лепу емотивну везу. Могући су проблеми са очним притиском и видом.
ЈАРАЦ: Поједини могу размишљати о додатној едукацији и променама које се односе на неку администрацију и њено решавање. Како год, једна добра недеља, али саветујем да избегавате битне промене. Могући су пролазно незадовољство, појачана посесивност, као и појачане страсти по питању љубавних дешавања и то код већине. Стога, ову енергију би требало усмерити ка лепим стварима. Код вас је могућа појава хроничних здравствених тегоба и проблема са варењем.
ВОДОЛИЈА: Доста тога се покреће на пословном сегменту живота, боље финансије, али и појачана потрошња новца је могућа. Сви који се баве јавним послом имаће додатног успеха, али и сви остали могу очекивати задовољство. Јавља се могућност уласка у тајне везе или вам се може јавити неко повезан са вашом прошлошћу. Заузети, уживајте у друштву и идејама вољене особе. Могући су проблеми са лумбалним делом кичме и повремени пад енергије, али све је пролазног карактера.
РИБЕ: Када је посао у питању изненадно задовољство вам предстоји. Уживаћете у свом радном окружењу, размишљаћете о променама и остварењу ваших жеља које ће се и десити убрзо. Финансије су код вас добре. Одлична недеља и на емотивном пољу. Многи заузети припадници знака ће размишљати о заједничком животу и планирању потомства. Искористите ову недељу, као и период који долази. Могући су проблеми са кожом и алергијама, па благи опрез и са исхраном.