РЕТРОГРАДНИ УРАН ПОСЕБНО ЋЕ ПОГОДИТИ ОВА ЧЕТИРИ ЗНАКА Очекују их преломни тренуци у животу, тотални преокрет, ево и до када
Данас креће ретроградни Уран и то ће утицати на све хороскопске знакове, а посебно на четири и то све до фебруара наредне године - Близанци, Бик, Стрелац и Шкорпија.
Уран је планета позната по својој повезаности са иновацијама, напредним размишљањем и изненадним увидима, позивајући нас да преиспитамо своје циљеве, реевалуирамо планове и ускладимо се са сопственом будућношћу.
Током овог периода ретроградности, могуће је да осетимо колективне промене - тежњу ка исцељењу, затварању старих поглавља и потребу за интегритетом. Према речима астролошкиње Макејл МекРае, четири хороскопска знака ће најинтензивније осетити судбинске преокрете и промене које овај транзит доноси.
Близанци
Како ретроградни Уран започиње кретање у вашем знаку, Близанци ће у наредним месецима ући у дубок процес интроспекције. Постаће вам јасно да су одређене промене неопходне - чак и ако у почетку изазивају осећај несигурности. Сада, када то знате, не можете више затварати очи пред тим. Самољубље није само емоција - оно се огледа у бригом о себи, прихватању сопствених слабости и рушењу баријера које вас спутавају да будете своји.
Бик
Иако је Уран напустио ваш знак у јулу, сада се ретроградни Уран враћа у завршне степене Бика, и ви то врло вероватно већ осећате. Ово је време да затворите недовршене кругове, завршите лекције и отпустите застареле обрасце размишљања. Искусили сте како изгледа када себе ставите на прво место, и Универзум вам сада даје последњи подстицај у правом смеру. Уместо да се држите старих верзија себе, време је да загрлите особу каква постајете.
Стрелац
Ретроградни Уран се тренутно креће кроз ваше поље односа, доносећи последњи, снажан импулс да револуционишете свој поглед на везе. У овом периоду, можда ћете приметити да вам је теже да се повежете са другима на начин на који сте то раније чинили. Зашто? Зато што вас Универзум позива да прихватите нову енергију и јасније сагледате особу у коју желите да се развијете.
Шкорпија
Током ретроградног Урана, Шкорпије се подстичу да се дубље замисле над могућностима за љубав, повезивање и односе. Ако останете заглављени у ономе што вам је познато, могли бисте пропустити прилике које Универзум шаље.
Иако је улазак у непознато застрашујућ, ослобађање из неиспуњавајућих веза доноси далеко више испуњења него остајање у стагнацији. Сада је време за радикално прихватање, за јаче и дубље повезаности, и за лични раст кроз односе са другима.
Дозволите себи да пожелите више - они који треба да остану у вашем животу, расти ће заједно са вама, а не удаљавати се.