СЕЗОНА ДЕВИЦЕ ПОЧИЊЕ Спектакл последњег летњег месеца је пред нама А ЗНАЦИМА ЗОДИЈАКА ДОНОСИ ОВО
Астрологија открива шта сезона Девице доноси свим знацима хороскопа...
Последњи месец лета је прави спектакл. Од ретроградних кретања до помрачења, подижете своју снагу и доказујете да је свесност једини користан начин да се изборите са стварима. Биће све у реду све док не сумњате у своје прве реакције и користите оштроумност да прођете кроз изазовне ситуације. Дани између 22. августа и 22. септембра долазе у пуној снази, зато дочекајте наредни месец са страшћу, стилом, критиком, саосећањем и перфекционизмом. Каква комбинација!
Пре него што зароните дубље у астрологију сезоне Девице, важно је да знате да овај земљани знак хороскопа даје одличне савете и да је одан пријатељ. Увек можете да рачунате на то у наредним недељама, посебно када постане тешко. Разумевање да помоћ долази је важна лекција за све нас, јер током овог периода можемо да постанемо и помало тврдоглави.
Ако вам је потребна подршка, обратите се пријатељу, члану породице или вољеној особи. Радо ће вам помоћи, чак и ако понос стоји на путу. Зато је важно и да узвратите истом енергијом. Само тако задржавате добар ток и баланс.
Треба да обратите пажњу и на превише размишљања. Девице су познате по аналитичком уму, али могу да претерају у анализи и превише се враћају на исте ствари. Девице често изнова имају ситуације и разговоре у глави, па морате да будете пажљиви да не склизнете предубоко у тај лавиринт мисли. Та опсесивност не долази из лоше намере. Желећете да будете најбоља верзија себе и да не повредите друге. Ипак, може да вас повреди када други не поштују правила која сте сами себи поставили.
Стрпљив и вредан земљани знак помаже вам да организујете и припремите се за наредну сезону. Због тога ћете бити посебно фокусирани на реструктурирање живота. Мали кораци ка напретку омогућиће вам да растете сопственим темпом. Како је Девица чиста срца, сада можете да дођете у контакт са сопственом суштином и јасније сагледате шта вам је заиста потребно.
Ипак, планете праве и мало пометње, тестирајући ваш мир. Тотално помрачење Месеца у Рибама 7. септембра наводи вас да се обавежете другима. Помрачење Сунца у Девици 21. септембра доноси прилику да прославите себе. У овом периоду неопходно је да ставите себе на прво место. Само можете да обликујете своју будућност.
Осим помрачења, Уран започиње своје годишње ретроградно кретање у Близанцима 6. септембра. Ова непредвидива и бунтовна планета поново улази у Бика, враћајући вас на крај јуна и почетак јула. То значи нову шансу да поново одиграте неке ситуације и постигнете бољи исход. Строги Сатурн, такође ретроградан, враћа се у Рибе 1. септембра и тражи да се суочите са заосталим драмама из периода почетком маја. А да, током ових планетарних "плесова уназад", и бивши партнери могу поново неочекивано да искрсну.
Важни астролошки датуми
22. август: Сунце улази у Девицу, доноси љубазност и емпатију.
23. август: Млад Месец у Девици помаже да остварите циљеве.
25. август: Венера улази у Лава, уноси зачин у љубавне односе.
1. септембар: Сатурн се враћа у Рибе, учи вас да поставите границе.
2. септембар: Меркур улази у Девицу, чини комуникацију јаснијом.
6. септембар: Почиње ретроградни Уран у Близанцима, мења ваше погледе и идеологију.
7. септембар: Тотално помрачење Месеца у Рибама приближава вас остварењу снова.
18. септембар: Меркур улази у Вагу, доноси равнотежу у изражавању.
19. септембар: Венера улази у Девицу, помаже да љубавне ствари сагледате реалније.
21. септембар: Помрачење Сунца у Девици буди одлучност и мотивацију.
22. септембар: Марс улази у Шкорпију, појачава емоције и снагу воље.
(Mondo.rs)