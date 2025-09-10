moderate rain
ВЕЛИКИ ТАРОТ ХОРОСКОП ДО КРАЈА ГОДИНЕ! Рибама се смеши нова љубав, Шкорпије очекује снажна промена

10.09.2025. 18:00 18:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
тарот
Фото: freepik ilustarcija

Јесен пред нама доноси нову енергију, промене и могућности које ће свако од нас осетити на свој начин.

Тарот карте откривају скривене поруке и упозоравају на оно на шта треба обратити пажњу у наредним месецима. Погледајте шта јесен носи вашем знаку!

Ован
Карта: Кочијаш
Јесен доноси јаку вољу и прилику за победу. Иако ће бити изазова, снажна енергија и одлучност воде вас ка циљу. Важно је да не дозволите да вас туђа мишљења успоре.

тарот
Фото: freepik ilustarcija

Бик
Карта: Умереност
Стиже време смиривања и равнотеже. Бикови ће научити да успоре и да нађу хармонију у свакодневици. Јесен је повољна за односе и помирење са неким из прошлости.

Близанци
Карта: Маг
Ово је период стваралаштва и нових почетака. Близанци ће имати прилику да покажу своје таленте и стекну нове контакте. Чувајте се површности и користите мудро своје речи.

Рак
Карта: Месец
Јесен доноси интроспекцију и откривање скривених истина. Ракови ће морати да се суоче са илузијама и да направе јасну разлику између стварности и маште. Интуиција ће бити најјаче оружје.

Лав
Карта: Сунце
Светлост и радост прате Лава. Ово је време успеха, признања и позитивних дешавања. Многи ће добити заслужене похвале или прилику која им враћа самопоуздање.

Девица
Карта: Пустињак
Јесен за Девице доноси повлачење и тражење унутрашње истине. Биће потребно да направите дистанцу од свега што вас исцрпљује и да саслушате сопствену душу.

Вага
Карта: Правда
Ваге ће се суочити са важним одлукама. Ово је време када се све враћа на своје место – шта сте сејали, то ћете и жњети. Искреност и поштење биће кључ за успех.

Шкорпија
Карта: Кула
Шкорпије чекају нагле промене које ће срушити старе структуре. Иако може деловати тешко, ово је прилика за нови почетак и ослобађање од онога што више нема смисла.

тарот
Фото: freepik ilustarcija

Стрелац
Карта: Звезда
Јесен Стрелцу доноси наду, инспирацију и нову визију живота. Биће момената када ће вам изгледати да је све против вас, али светло на крају тунела је ближе него што мислите.

Јарац
Карта: Ђаво
Опрез са искушењима и нездравим навикама. Јесен може донети ситуације у којима ћете осетити притисак или зависност. Ослобађање од окова је могуће ако прихватите сопствену снагу.

Водолија
Карта: Свет
Завршетак једног циклуса и отварање новог поглавља. Јесен Водолијама доноси осећај постигнућа и путовања – било да су она стварна или духовна. Велики кораци напред су извесни.

Рибе
Карта: Љубавници
Пред Рибама је време избора и одлука у сфери емоција. Јесен доноси прилику за нове љубави или јачање постојећих односа. Биће важно да послушате своје срце.

