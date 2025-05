(ВИДЕО) ПАНИКА НА НЕБУ! Авион улетео у олују, град удара као махнит, путници вриште!

Интернетом кружи узнемирујући видео-снимак са комерцијалног лета који се нашао усред изузетно снажне олује.

У снимку се могу чути путници како у страху вриште док авион пролази кроз озбиљне турбуленције. Неки од њих се виде како се моле, уверени да им је живот угрожен.

Према доступним информацијама, у авиону је било 227 људи, укључујући и чланове посаде, а само захваљујући брзој реакцији и присебности пилота избегнута је трагедија.

Наводи се да је пилот у једном тренутку прогласио ванредно стање, јер је летелица наишла на снажно невреме са градом. Инцидент се догодио на лету ИндиГо 6Е2142 који је полетео из Делхија и био на путу ка Сринагару, преноси "Тхе Фрее Пресс Јоурнал".

Авион је у почетку летео према плану, али се ситуација убрзо погоршала када је ушао у олујни облак. Путници су изјавили да се авион снажно тресао, а неки сандучићи за пртљаг су се отворили, па је део торби пао по путницима.

- Настао је потпуни хаос - сведоче неки.

Према информацијама из медија, све се одиграло у среду, а упркос свему, авион је успео да безбедно слети у Сринагар, а касније су се појавиле фотографије на којима се види да је нос авиона оштећен у налетима града.

I had a narrow escape while flying from Delhi to Srinagar. Flight number #6E2142. Hats off to the captain for the safe landing.@IndiGo6E pic.twitter.com/tNEKwGOT4q

— Sheikh Samiullah (@_iamsamiullah) May 21, 2025