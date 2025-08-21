ГРЦИ УВОДЕ ПРОМЕНЕ НА ЕВЗОНИЈУ! Ево шта то значи за Србе на граничном прелазу којим годишње прође 2,5 милиона људи!
Циљ овог пројекта је реконструкција и унапређење објеката на прелазу, чиме ће се омогућити знатно боље и брже опслуживање путника
Летовања са километарским колонама на Евзонију, са сатима изгубљеним у чекању под врелим сунцем, ускоро би могла да постану прошлост.
Срби који масовно путују ка грчким плажама више неће морати да се суочавају са истом фрустрацијом јер је грчко Министарство унутрашњих послова најавило велики пројекат надоградње и модернизације граничног прелаза Евзони, са буџетом од 24.625.695 евра!
Циљ овог пројекта је реконструкција и унапређење објеката на прелазу, чиме ће се омогућити знатно боље и брже опслуживање путника.
Сваке године кроз Евзони прође око 2,5 милиона људи, што га чини највећом копненом капијом за улазак у Грчку, али садашње стање ствара дуге колоне и компликоване процедуре за пасошку, царинску, ветеринарску и фитосанитарну контролу.
Надоградња ће обухватити модернизацију постојећих објеката савременим еколошким материјалима, смањење енергетског отиска и побољшање услова рада служби, али и оптимизацију путне инфраструктуре за неометан проток возила
Према најавама, пројекат ће омогућити потпуно усклађивање са регулативама Европске уније и интеграцију у системе контроле попут Шенгена, ЕЕС-а и ЕТИАС-а, што значи брже и ефикасније спровођење свих провера.
- Интервенције су од пресудног значаја и допринеће нормализацији преласка грађана и бржем процесуирању возила - истакао је генерални секретар региона Македонија-Тракија, Димитрис Галаматис, нагласивши да надоградња Евзонија представља инвестицију од националног стратешког значаја.
Грчки премијер Киријакос Мицотакис већ је обнову граничних прелаза укључио у ширу стратегију модернизације копнених улаза у земљу.
Завршетак пројекта, који ће спроводити Децентрализована администрација Грчке, предвиђен је до краја 2027. године.
Након реализације, дуге колоне и вишесатна чекања на граници требало би да остану само успомена, а прелаз Евзони коначно да прерасте у брзу, безбедну и модерну капију за улазак у Грчку.