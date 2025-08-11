(ВИДЕО) САШИ ПОПОВИЋУ ЈЕ БАБА ВАНГА ПРОРЕКЛА СУДБИНУ Кад је споменула дете само што није пао са столице О ТОМ СУСРЕТУ ГОДИНАМА НИЈЕ ХТЕО ДА ПРИЧА
Покојни директор "Гранда" Саша Поповић је у више наврата говорио како је заједно са Лепом Бреном посетио покојну бугарску пророчицу Баба Вангу, познату по томе што је током живота прорицала људске судбине и догађаје.
Иако Саша за живота дуго није желео да говори шта му је то Ванга рекла, једном приликом је одлучио да открије неке информације, и између осталог поменуо и ћерку. Оно што га је "умало и бацило са столице", међутим, био је податак "да ће му дете данас-сутра имати исти проблем с којим се и он тада борио".
Кад је то чуо, готово да није знао ни шта да ради с том информацијом, колико га је зачудила.
- Као млад сам имао пуно бубуљица. То је био велики проблем и то сам јако тешко лечио. Са 37 година кад сам био код Ванге она, која иначе не види, ми је рекла: "Те бубуљице које имаш..." Само што нисам пао са столице. "Те бубуљице које имаш, оне ће полако да нестану кад ти се роди ћерка". У ствари, није рекла ћерка, него дете... - присећао се Саша својевремено у једној емисији, додајући како се временом испоставило да је Ванга била у праву.
- "То ће све да пређе на њу". И, моја Александра заиста има исти тај проблем и исто је то лечила. Хвала Богу, сад ће још мало напунити 24 године и све ће се то средити. Једва је то излечила - нагласио је онда Поповић.
- Питала ме је да ли желим да знам када ћу умрети, рекао сам да хоћу и рекла је: "Умрећеш у 86. години, природном смрћу. Заспаћеш и нећеш се пробудити". На једно уво ми је ушло и на друго изашло, сада када знам да је погодила све и да ће се "Слатки грех" распасти, да ћу певати, да ћу бити директор музичке продукције... Морам и у ово да јој верујем. Када напуним 85, сваку ноћ ћу када легнем размишљати да ли је последња - причао је он, који је нажалост отишао много раније него што је она "видела" да ће.
Преминуо је, наиме, у 71. години, после жестоке борбе с опаком болешћу.