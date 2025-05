ПРЕТИ МЕГА ЦУНАМИ КОЈИ БИ МОГАО ДА ЗБРИШЕ ДЕО СВЕТА Ево на ком месту на планети је  довољно  само једно подрхтавање

Најновија студија објављена у часопису "Просидингс оф д нешнал академи оф сајенсиз" показује да би снажан земљотрес у том подручју могао да изазове праву катастрофу.

Научници све више упозоравају на могућност разорног "мега цунамија" који би могао да уништи приобалне заједнице дуж западне обале Сједињених Држава, Хаваја и Аљаске. То су изузетно снажним таласима који настају као последица великих геолошких поремећаја, а нови подаци указују да опасност није само теоретска.

Према извештају Њујорк поста, најновије упозорење долази са западне обале САД, где се налази један од најактивнијих сеизмичких раседа - зона субдукције Каскадија. Овај расед се протеже од северног дела острва Ванкувер у Канади до рта Мендосина у Калифорнији, а најновија студија објављена у часопису „Просидингс оф д нешнал академи оф сајенсиз“ (Proceedings of the National Academy of Sciences) показује да би снажан земљотрес у том подручју могао да изазове праву катастрофу.

Истраживачи са Технолошког универзитета Вирџиније упозоравају да би земљотрес магнитуде 8,0 степени или више, у комбинацији са порастом нивоа мора, могао изазвати мега-цунами који би посебно угрозио северну Калифорнију, северни Орегон и јужни Вашингтон. Процењују да постоји 15 одсто шансе за такав земљотрес у наредних 50 година.

Фото: Pixabay.com/ Ilustracija

"Нисмо довољно детаљно истражили како би такав земљотрес утицао на приобалне поплавне равнице, а то би могло значајно успорити опоравак погођених заједница", рекла је Тина Дура, главна ауторка студије и доцентица геонаука на Вирџинијском технолошком универзитету.

На Аљасци, чести земљотреси и нераван терен чине подручје склоно клизиштима. Климатске промене погоршавају ситуацију топљењем глечера, што дестабилизује падине и олабављује стене, наводи се у извештају Дејли мејла. На Хавајима, вулканска острва имају историју мега цунамија узрокованих урушавањем вулкана. Пре отприлике 105.000 година, талас висине 300 метара погодио је острво Ланаи.

Активни вулкани попут Мауна Лое и Килауее на Великом острву и даље представљају претњу јер ерупције или земљотреси могу изазвати клизишта, која узрокују мега цунамије. Килауеа је последњи пут еруптирала 16. маја. Зона субдукције Каскадија, део "Ватреног прстена" где се сусрећу Пацифичка плоча и друге тектонске плоче, једно је од сеизмички најактивнијих подручја у Северној Америци.

Последњи велики земљотрес магнитуде веће од 8,0 догодио се 26. јануара 1700. године. Стручњаци упозоравају да је вероватноћа још једног великог земљотреса у наредним деценијама велика. "Каскадија је специфична јер, иако није густо насељена, приобалне заједнице се налазе управо у зони слегања", рекао је Дура. Слегање тла могло би имати озбиљније последице од других великих земљотреса у свету.