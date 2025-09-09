ЕВО ЗАШТО ОВУ БАЊУ У СРБИЈИ ЗОВУ КРАЉЕВСКОМ! Воде лековите као у француским Пиринејима а списак болести које лече је импресиван
Лековите воде у Рибарској бањи, у којима су уживали и српски краљеви, пореде се са лековитим водама у француским Пиринејима због изузетних благодети.
Рибарска бања назива се још и краљевска, а њене лековите воде познате су од давнина у Србији.
Рибарска бања је једно од најпознатијих бањских лечилишта у Србији. Смештена је у близини Крушевца, на обронцима Великог Јастрепца, а до ње се релативно лако стиже.
И Турци су знали за њене лековите воде, због чега су на њеној територији подигли хамам – турско купатило на изворима како би одржавали здравље.
За шта се користи лековита вода из Рибарске бање?
Лековита вода из Рибарске бање помаже у лечењу бројних обољења, међу којима су:
ортопедска обољења;
коштано-зглобна обољења;
дегенеративна обољења;
побољшање општег стања организма.
Када је реч о другим доступним третманима, поред хидротерапије, у Рибарској бањи се примењује и:
ултразвучна терапија;
хипербарична комора;
остеодензитометрија ДXА (декса);
ЕМНГ;
локомат,
електротерапија;
магнетотерапија;
фото-терапија; радна терапија
кинези терапија;
термотерапија;
спинална декомпресија.
Како до Рибарске бање?
Бања је лако доступна аутомобилом, а њена близина главним саобраћајницама чини је погодном за све који траже брз бег од градског живота.