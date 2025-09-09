few clouds
ЕВО ЗАШТО ОВУ БАЊУ У СРБИЈИ ЗОВУ КРАЉЕВСКОМ! Воде лековите као у француским Пиринејима а списак болести које лече је импресиван

09.09.2025. 17:47 18:06
Пише:
Дневник
Извор:
ало.рс
s
Фото: youtube prinstcrin/ RTV Krusevac

Лековите воде у Рибарској бањи, у којима су уживали и српски краљеви, пореде се са лековитим водама у француским Пиринејима због изузетних благодети.

Рибарска бања назива се још и краљевска, а њене лековите воде познате су од давнина у Србији.

Рибарска бања је једно од најпознатијих бањских лечилишта у Србији. Смештена је у близини Крушевца, на обронцима Великог Јастрепца, а до ње се релативно лако стиже.

И Турци су знали за њене лековите воде, због чега су на њеној територији подигли хамам – турско купатило на изворима како би одржавали здравље.

s
Фото: youtube prinstcrin/ RTV Krusevac

За шта се користи лековита вода из Рибарске бање?

Лековита вода из Рибарске бање помаже у лечењу бројних обољења, међу којима су:

ортопедска обољења;

коштано-зглобна обољења;

дегенеративна обољења;

побољшање општег стања организма.

Када је реч о другим доступним третманима, поред хидротерапије, у Рибарској бањи се примењује и:

ултразвучна терапија;

хипербарична комора;

остеодензитометрија ДXА (декса);

ЕМНГ;

локомат,

електротерапија;

магнетотерапија;

фото-терапија; радна терапија

кинези терапија;

термотерапија;

спинална декомпресија.

Како до Рибарске бање?

Бања је лако доступна аутомобилом, а њена близина главним саобраћајницама чини је погодном за све који траже брз бег од градског живота.

 

бања Србија карађорђе
Магазин Путовања
