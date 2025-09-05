ОСТРВО ЖЕНА КРИЈЕ ДРЕВНЕ ТАЈНЕ МАЈА Уживајте у белим плажама, делфинима, кристално чистој води
У близини монденског Канкуна налази се прави рај за љубитеље аутентичне природе на Карибима.
Истини за вољу, многа карипска острва нуде јединствена искуства, али се једно међу њима издваја.
И не само зато што нуди аутентичне гастрономске специјалитете, већ и што га прати посве необичан назив.
Једноставног назива Острво жена (шп. Isla Mujeres), супротно можда прво асоцијацији на тај назив, ово карипско острво насељено је и женама и мушкарцима. Као уосталом и у прошлости.
Ипак, његов назив враћа нас у далеку прошлост, када су људи народа Маја на том подручју данашњих Кариба живели.
Светилиште посвећено богињи
С обзиром на то да је била не само богиња плодности и месеца, него и медицине, богиња Икшел (енгл. Ixchel) била је нарочито поштована међу припадницима народа Маја. У периоду између 564. и 1516. године наше ере, они су настањивали подручје данашњег Острва жена.
Будући да су посебно славили богињу Икшел, посвећивали су јој и светилишта.
Када је народ Маја нестао са историјске сцене, та светилишта су остала. Затекли су их и чланови истраживачке експедиције из Шпаније, који су закорачили на ово карипско острво далеке 1517. године. Франсиско Фернандез де Кордоба је ту експедицију предводио.
Како су у јужном делу острва открили светилиште посвећено мајанској богињи, једноставно су острво назвали Острвом жена. И такав назив му је остао све до данашњих дана.
Једна од најлепших плажа
Роњење у водама око Острва жена често се истиче као једна од најпопуларнијих активности приликом посете острву. Ништа мање занимљива није ни вожња туристичким бродићем око овог карипског острва.
Осим по Плаја Норте, која се често налази у самом врху међу најлепшим плажама света, Острво жена је познато и по аутентичним гастрономским специјалитетима.
Будући да се ту налази и гребен Manchones, то љубитељи роњења посебно у тој активности могу уживати уколико га посете. Подручје око гребена је и национални морски парк, који се карактерише као можда и најлепши на подручју Кариба.
Као још једна од посебно интересантних активности током посете Острву жена издваја се и могућност пливања са делфинима у водама Карипског мора.