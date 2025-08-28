ПО МНОГИМА РАЈ НА ЗЕМЉИ Туристи који летују крајем сезоне ОБОЖАВАЈУ ОВО ГРЧКО ОСТРВО, где температура ни у септембру НЕ ПАДА ИСПОД 27 СТЕПЕНИ
Ако тражите савршену дестинацију за септембарски одмор, грчко острво Скијатос је право место.
Са просечним температурама у септембру од 25°C, а максималним дневним вредностима до 27°C, ово мало острво у северозападном Егејском мору обећава идеално време за сунчање и купање.
Разлог због којег туристи долазе овде је његова природна лепота и живахна атмосфера. Острво има чак 60 плажа са кристално чистим морем, окружено густим боровим шумама, а најпознатија је плажа Коукоунариес, која се сматра трећом најлепшом плажом у Медитерану.
Скијатос нуди и богату ноћну сцену - од ресторана са традиционалном грчком кухињом, преко пабова, до ноћних клубова који раде до раних јутарњих сати. Захваљујући близини аеродрома, посетиоци плажа могу уживати у адреналинском доживљају гледања авиона како полећу и слећу само неколико метара изнад глава.
Острво је сликовито, нетакнуто и идеално за све који желе да споје опуштање са активним одмором. Љубитељи природе могу истраживати бројне стазе кроз борове шуме, док љубитељи водених спортова имају на располагању једрење, вожњу кајаком или роњење у тиркизном мору.
Путници који су посетили Скијатос хвале га као "рај на земљи". Многе туристе посебно привлачи аутентичност острва - иако је познато по филму, Скијатос задржава једноставност и шарм правог грчког острва.
Ако планирате септембарски одмор, Скијатос нуди савршену комбинацију сунца, плажа, природе и забаве - место где сваки тренутак може бити као са разгледнице.
