Нови Сад
БЕСПЛАТНА АПЛИКАЦИЈА "УЧИМО АЗБУКУ" ВРАЋА ЋИРИЛИЦУ НА ВЕЛИКА ВРАТА Деца у дијаспори ближа коренима захваљујући раду овог инжењера

03.09.2025. 14:46 15:31
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
ćirilica
Фото: ChatGTP/илустрација

У дигиталном свету где је све на дохват екрана, један софтверски инжењер решио је да врати децу српског порекла ономе што се често губи – ћирилици.

Вељко Миљковић је направио апликацију „Учимо азбуку“, бесплатан алат који малишанима из дијаспоре нуди прилику да кроз игру савладају писмо својих предака. Идеја није настала у лабораторији, већ из потребе – стотине хиљада деце одрастају далеко од Србије, често говоре српски код куће, али не умеју да прочитају натпис на улици, име града својих родитеља или чак своје име исписано ћирилицом.

Апликација нуди квизове, игре и практичне задатке, али иза тога стоји више од пуке техничке помоћи. То је подсетник да је писмо више од слова – оно је културни код. Без ћирилице, српски губи своју боју, а заједница свој траг.

Миљковић свој пројекат види као поклон народу. Идеја Вука Караџића „Пиши као што говориш, читај као што је написано“ сада је добила дигиталну надоградњу. Данас, од Канаде до Аустралије, српска деца могу да уче ћирилицу кликом на екран.

А шта ми тиме чувамо? Не само писмо, већ и нит која везује будуће генерације са Србијом.

ћирилица ћирилица на интернету учење апликација
Извор:
Dnevnik.rs
Пише:
Дневник
Магазин Техно
