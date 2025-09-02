ОПАСНА ПРЕВАРА НА ФЕЈСБУКУ Клик на „жалбу“ краде ваше лозинке и крипто новчанике!
Касперски упозорава на нови талас крађе налога преко Фејсбука. Од краја августа 2025. године, истраживачи ове компаније прате кампању у којој се шири малвер StealC v2 – софтвер намењен крађи лозинки, колачића, крипто података и чак снимака екрана.
До сада је забележено више од 400 инцидената широм света, укључујући и случајеве у Босни и Херцеговини и Мађарској.
Напад функционише кроз поруке које изгледају као да стижу са званичног Фејсбука: кориснику се јавља да му је налог блокиран и нуди се линк за „подавање жалбе“. Кликом на линк, жртва бива преусмерена на лажну страницу за подршку, где је чека преузимање злонамерне скрипте. Уређај корисника се тада инфицира малвером StealC v2, који одмах почиње да краде податке.
„Сајбер-криминалци играју на страх људи од губитка налога и вешто користе осећај хитности. То многе наводи да непромишљено кликну на линк и тиме ризикују крађу осетљивих података“, објашњава Марк Риверо, водећи истраживач у Касперском.
Овај малвер је први пут примећен 2025. године и представља знатно унапређену верзију оригиналног StealC из 2023, који је већ био изузетно популаран међу сајбер-криминалцима на дарк вебу.
Како се заштитити?
Проверите линкове пре него што кликнете – често садрже правописне грешке или воде на сумњиве адресе.
Игноришите поруке које стварају осећај хитности или прете блокадом налога.
Никада не делите кодове за двофакторску аутентификацију (2FA).
Користите поуздан антивирусни софтвер који блокира покушаје фишинга.