АКО СТЕ ХРОНИЧНО УМОРНИ И НЕИСПАВАНИ ТО ВАМ ЈЕ ПО ПРАДЕДИ Наука доказала да гени утичу да ли ће неко оболети од ОВОГ синдрома
Научници су нашли прве чврсте доказе да гени утичу на то да ли ће се код неког развити синдром хроничног умора или мијалгични енцефаломјелитис (МЕ/ЦФС), мистериозна болест коју су многи у здравственим круговима деценијама игнорисали.
Најновија студија сугерише да неколико варијанти гена које су честе код популације повећавају ризик од развоја болести, иако многи поседују те варијанте а никада не оболе, преноси Гардијан.
Истражитељ и професор Универзитета у Единбургу Крис Понтинг назвао је резултате истраживања "позивом на буђење" који показује да генетика може да преокрене равнотежу и одреди да ли ће неко оболети од синдрома МЕ/ЦФС.
Како наводи Гардијан, потребно је још истраживања да би се развили дијагностички тестови или скрининг како би се идентификовале особе са високим ризиком од оболевања. Научници су, ипак, назвали студију прекретницом која изједначава овај синдром са другим исцрпљујућим болестима које слабе организам и отвара пут ка потенцијалном лечењу.
- Ово доприноси кредибилитету када је реч о људима који пате од МЕ синдрома - изјавила је научница Сонија Чаудери.
Она је додала да су многи оболели од лекара добијали коментаре да то није права болест и наилазили на неверицу.
Научници знају врло мало о узроцима овог синдрома, иако је већина пацијената пријавила да је пре првих симптома имала неку инфекцију.
Процењује се да од синдрома МЕ/ЦФС пати 67 милиона људи у свету. Не постоји лек ни тест за дијагнозу ове болести, наводи Гардијан.
Један од истражитеља, Енди Деверо Кук, казао је да ће резултати студије имати огроман значај за пацијенте.
- Огромна већина њих је на један или други начин напуштена, од породице, владе и здравственог система. Иако студија не пружа одговоре ни практичну помоћ, она је добродошла кап у мору како би се клима везана за ову болест променила - закључио је он.
Професорка Ен Мекардл истакла је да резултати истраживања нуде солидну основу за будући рад који ће помоћи да се убрза развој лека за ову тешку болест.