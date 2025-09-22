ДОБИЛА ЈЕ ЕТИКЕТУ "НЕСРЕЋНЕ БИЉКЕ" Ово цвеће прати најгоре сујеверје, а она изгледа прелепо! Народно веровање тврди да ИЗАЗИВА ПОРОДИЧНЕ СВАЂЕ
На први поглед, биљка баштенска хојхера (у народу позната као корални звончић) право је мало ремек-дело природе – листови у нијансама од светлозелене, преко бакарне, па све до тамнољубичасте и готово црне.
Ипак, уз сав њен шарм, ову биљку прате и не баш пријатне приче. Према неким старим веровањима, хојхера може донети несрећу и унети немир у дом.
Веровало се да биљке тамних листова привлаче негативну енергију и нарушавају мир у кући. Није ни чудо што је хојхера, посебно у варијантама са готово црним лишћем, добила етикету „несрећне биљке“. У народним причама помињало се чак и да може изазвати породичне свађе или „угушити“ позитивну енергију домаћинства.
Иако звучи застрашујуће, модерни баштовани кажу да разлога за бригу нема. Напротив – хојхера је једна од најлепших и најзахвалнијих биљака за гајење. Није захтевна, лако се прилагођава различитим условима, а њено декоративно лишће може освежити и најскровитији кутак врта. Штавише, постоји и народни трик: верује се да ако хојхеру упарите са биљком веселих боја, негативна енергија нестаје, а срећа расте.
Хојхера долази у мноштву варијанти, па свако може пронаћи своју омиљену:
„Палас Пурпл“ – тамнољубичасти листови, главни „кривци“ за сујеверја.
„Карамел“ – бакарно-златни тонови који осветљавају сеновите делове врта.
„Лајм Мармаладе“ – јарко зелени листови који уносе свежину и енергију.
„Бери Смути“ – ружичасти листови због којих башта изгледа као бајка.
Наравно, веровања се углавном везују за тамне сорте, али то је само део старих прича, без научне потврде. Прочитајте и причу о Паоли Мерил која је свој дом претворила у место из бајке.
Савети за неговање
Ако јој дате прави кутак, хојхера ће вас наградити лепотом током целе године:
Локација: воли полусенку, мада светлије сорте подносе и сунце.
Земља: треба да буде растресита, богата хумусом и благо влажна.
Заливање: умерено, јер не подноси стајаћу воду.
Ђубрење: довољно је повремено органско или минерално ђубриво.
Зима: већина сорти издржава мраз, али младим биљкама добро дође блага заштита.
Дакле, иако је окружена митовима, хојхера је заправо права лепотица која уноси живост и колорит у сваку башту. Уместо да поверујете сујеверју, боље је да уживате у њеној раскоши и откријете колико лако може постати омиљени украс вашег дворишта.