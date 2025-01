(ФОТО) ПРОФЕСОР СА БЕРКЛИЈА КОНАЧНО РЕШИО "МАТЕМАТИЧКИ РАТ" Многи Срби упадали су у полемику на друштвеним мрежама

Да ли је резултат 1 или 4, да ли је задатак двосмислен или поптуно јасан, ко је пратио на часу, ко није и да ли је ово из уџбеника за ниже разреде основне школе или треба нешто више од знања редоследа операција, питали су многи Срби.

Читава гунгула око редоследа рачунских операција у математичком задатку, поступка и решења, виртуелним путевима проширила се и ван граница српског Твитера, па је стигла и до "лајне" Едварда Френкела, професора математике са Берклија, који је одлучио да са светом подели своје стручно мишљење и подели решење.

Он је одмах установио да је задатак збуњујућ и тендециозно направљен тако да нуди више поступака и решења.

Нејасно којим редоследом се раде операције

"Двосмислен је. Без заграда није јасно којим редоследом да се ради дељење и множење у бројиоцу. Ако је прво дељење (36 подељено са 3), па множење са (8-6), онда је бројилац 24, па је укупан резултат 4. Ако прво множење (3 пута (8-6)), онда је одговор 1. Без заграда, поставља се питање шта је подразумевана процедура. Није ми јасно. Уобичајено, дељење и множење се сматрају операцијама „на једнаким основама“ и зато их у недостатку заграда треба изводити с лева на десно, тако да је укупан одговор 4. Али, то је само једна могућност. Пошто нема тачке (или „x“) између 3 и (8-6), могло би се рећи да ово множењу даје већи приоритет, тако да је одговор 1", написао је Френкел.

Hi @edfrenkel can you please help with this mystery so this doesn’t escalate in a more serious war :) thank you 🙏

— Ivana Stradner (@ivanastradner) January 14, 2024