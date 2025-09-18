clear sky
ЈАПАНСКА ТЕОРИЈА KОЈА МНОГО ТОГА ПОКАЗУЈЕ Шта крвна група открива о вашој личности

18.09.2025. 17:11 17:32
Пише:
Дневник
Извор:
24sata.hr/Дневник
Коментари (0)
japanci
Фото: ChatGTP/илустрација

Јапанци су 1930-их година почели да разрађују теорију о повезаности крвних група и личности, а један од првих који се тиме бавио био је научник Фурукава Такеђи.

У Јапану готово сви знају којој крвној групи припадају, а поједине компаније иду толико далеко да запослене распоређују на позиције које одговарају њиховој крвној групи. У овој теорији Rh фактор нема никакву улогу, већ постоје четири крвне групе: 0, А, B и АB.

Постоје научни докази да између појединих крвних група лакше долази до зачећа, а сматра се и да постоје комбинације које добро функционишу у заједничком животу.

Људи са крвном групом А најбоље се слажу са онима из групе А и АB, они из групе B са припадницима групе B и АB, крвна група АB са онима из групе 0 и А, а особе са крвном групом 0 најбоље функционишу са групом 0 и АB.

krvna grupa
Фото: ChatGTP/илустрација

Крвна група 0

Људи са овом крвном групом у правилу су друштвени и спонтани. Често иницирају догађаје, мада их не увек доврше. Креативни су, популарни у свом окружењу и воле да буду у центру пажње. Имају више самопоуздања од осталих.

Крвна група А

На први поглед делују мирно и сталожено, али често прикривају мисли које их чине немирнима. Велики су перфекционисти и најсклонији уметности. По правилу су повучени, поуздани и осетљиви.

Крвна група B

Ови људи су приземљени и усмерени ка циљевима. Одлични су радници и упорни у остварењу својих идеја. Та упорност их понекад кошта у емотивном животу јер инсистирају на односима који им не пријају. Највећи су индивидуалци међу групама.

Крвна група АB

Ова група представља комбинацију особина крвних група А и B, при чему једна увек мало преовлада. Заједничко им је да су одговорни, поуздани и спремни да помогну другима.

крвна група јапан научници
Извор:
24sata.hr/Дневник
Пише:
Дневник
