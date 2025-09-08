scattered clouds
26°C
08.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КРЗНО ВАШЕГ ЉУБИМЦА УМЕСТО ТЕПИХА? Да, има и таквих бизарних захтева „ДОСАД САМ ПРЕПАРИРАЛА ПСЕ, МАЧКЕ, ПАЦОВЕ, ЗЕЧЕВЕ, ЗАМОРЦЕ, ЧАК И КОЗЕ”, каже Маделина

08.09.2025. 18:18 18:24
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Коментари (0)
тепих
Фото: Pixabay

Након што је њихов вољени пас преминуо, ожалошћена породица одлучила је да сачува његову успомену на оригиналан начин – од његовог крзна направили су тепих.

Међутим, ова одлука је изазвала жестоку расправу на интернету.

Да би остварили своју идеју, породица је ангажовала аустралијску компанију Chimera Taxidermy, која је специјализована за израду таквих сувенира. Власница компаније Маделина је истакла да је ова идеја новост за већину људи, а на Инстаграму је поделила коначни резултат.

– Са поносом представљамо наш најновији пројекат: прекрасни златни ретривер који је сачуван као простирка за своју породицу. Коначно је спреман за повратак кући – написала је Маделина.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @chimerataxidermy

 

Иако су неки похвалили идеју, други су изразили своје сумње и нису сигурни да би им било пријатно да ураде исто.

– Не знам бих ли могла поднети ово да видим након што мој пас умре. Лепо, али не за свакога – каже једна особа.

Маделина открива да се препарирањем почела бавити са 18 година, а последње три године ради искључиво с кућним љубимцима. Имала је захтеве да на сличан начин очува и мачке, пацове, зечеве, заморце, чак и козе.

кућни љубимци тепих пас
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗООЛОШКИ ВРТ У ДАНСКОЈ ПОНОВО У ЖИЖИ ЈАВНОСТИ Дајте свог љубимца – ми ћемо га „нежно” убити и нахранити тигра
lav

ЗООЛОШКИ ВРТ У ДАНСКОЈ ПОНОВО У ЖИЖИ ЈАВНОСТИ Дајте свог љубимца – ми ћемо га „нежно” убити и нахранити тигра

05.08.2025. 11:28 11:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НИ СТАН, НИ МУЖ – САМО ПАС Како је ковид променио наше односе с љубимцима
пас

НИ СТАН, НИ МУЖ – САМО ПАС Како је ковид променио наше односе с љубимцима

21.07.2025. 13:41 13:51
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЉУБИМЦИ КУЋНИ, БОЛЕСТИ ИМ ЉУДСКЕ И мачке могу да буду дементне
a

ЉУБИМЦИ КУЋНИ, БОЛЕСТИ ИМ ЉУДСКЕ И мачке могу да буду дементне

29.08.2025. 16:30 16:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај