КРЗНО ВАШЕГ ЉУБИМЦА УМЕСТО ТЕПИХА? Да, има и таквих бизарних захтева „ДОСАД САМ ПРЕПАРИРАЛА ПСЕ, МАЧКЕ, ПАЦОВЕ, ЗЕЧЕВЕ, ЗАМОРЦЕ, ЧАК И КОЗЕ”, каже Маделина
Након што је њихов вољени пас преминуо, ожалошћена породица одлучила је да сачува његову успомену на оригиналан начин – од његовог крзна направили су тепих.
Међутим, ова одлука је изазвала жестоку расправу на интернету.
Да би остварили своју идеју, породица је ангажовала аустралијску компанију „Chimera Taxidermy”, која је специјализована за израду таквих сувенира. Власница компаније Маделина је истакла да је ова идеја новост за већину људи, а на Инстаграму је поделила коначни резултат.
– Са поносом представљамо наш најновији пројекат: прекрасни златни ретривер који је сачуван као простирка за своју породицу. Коначно је спреман за повратак кући – написала је Маделина.
Иако су неки похвалили идеју, други су изразили своје сумње и нису сигурни да би им било пријатно да ураде исто.
– Не знам бих ли могла поднети ово да видим након што мој пас умре. Лепо, али не за свакога – каже једна особа.
Маделина открива да се препарирањем почела бавити са 18 година, а последње три године ради искључиво с кућним љубимцима. Имала је захтеве да на сличан начин очува и мачке, пацове, зечеве, заморце, чак и козе.