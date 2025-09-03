ЛУКСУЗНА ЈАХТА ОД 800.000 ЕВРА НЕСТАЛА У МОРУ ЗА 15 МИНУТА Ево шта се догодило!
Ово је застрашујући тренутак када се потпуно нова луксузна јахта вредна нешто више од 800.000 евра преврнула и потонула само 15 минута након што је поринута у воду, приморавајући свог власника да плива до обале.
Инцидент се догодио око 200 метара од обале у округу Ерегли у Зонгулдаку на северу Турске, пренео је Daily Mail.
Снимци приказују како се јахта преврће на бок и тоне у море док људи на броду у паници скачу преко палубе.
Човек, за кога се верује да је власник, може се видети како стоји поред брода док он почиње да тоне, пре него што је упао у море и почео журно да плива до обале. Верује се да су капетан брода и два члана посаде такође скочили преко палубе. Није било повређених.
‼️The newly launched 24-metre Medyılmaz Shipyard motor yacht Dolce Vento sinking just minutes after entering the water in the Ereğli district of Zonguldak, Turkey. At the time of the launch, the yacht’s owner, captain and two crew members were allegedly onboard.Find out more via… pic.twitter.com/iienA7qVqD
— SuperYacht Times (@sytreports) September 3, 2025
Брод, назван Долче Венто, био је дугачак између 24 и 30 метара и завршен је у бродоградилишту Мед Јилмаз за око пет месеци пре него што је испоручен власнику из Истанбула.
Обалска стража и лучки тимови су послати и успоставили су безбедносни периметар. Спасилачки тимови са техничком опремом послати су на лице места како би започели радове на спасавању.
Званичници бродоградилишта рекли су да ће бити спроведена детаљна истрага и да ће узрок потонућа бити утврђен након техничких прегледа.
Стручњаци су приметили да су проблеми са стабилношћу, попут грешака у прорачунима метацентричне висине, међу најзначајнијим факторима који могу довести до превртања или потонућа пловила. Истрага је у току.