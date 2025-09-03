light rain
ЛУКСУЗНА ЈАХТА ОД 800.000 ЕВРА НЕСТАЛА У МОРУ ЗА 15 МИНУТА Ево шта се догодило!

03.09.2025. 15:30
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
брод
Фото: Pexels

Ово је застрашујући тренутак када се потпуно нова луксузна јахта вредна нешто више од 800.000 евра преврнула и потонула само 15 минута након што је поринута у воду, приморавајући свог власника да плива до обале.

Инцидент се догодио око 200 метара од обале у округу Ерегли у Зонгулдаку на северу Турске, пренео је Daily Mail.

Снимци приказују како се јахта преврће на бок и тоне у море док људи на броду у паници скачу преко палубе.

Човек, за кога се верује да је власник, може се видети како стоји поред брода док он почиње да тоне, пре него што је упао у море и почео журно да плива до обале. Верује се да су капетан брода и два члана посаде такође скочили преко палубе. Није било повређених.

 

 

Брод, назван Долче Венто, био је дугачак између 24 и 30 метара и завршен је у бродоградилишту Мед Јилмаз за око пет месеци пре него што је испоручен власнику из Истанбула.

Обалска стража и лучки тимови су послати и успоставили су безбедносни периметар. Спасилачки тимови са техничком опремом послати су на лице места како би започели радове на спасавању.

Званичници бродоградилишта рекли су да ће бити спроведена детаљна истрага и да ће узрок потонућа бити утврђен након техничких прегледа.

Стручњаци су приметили да су проблеми са стабилношћу, попут грешака у прорачунима метацентричне висине, међу најзначајнијим факторима који могу довести до превртања или потонућа пловила. Истрага је у току.

