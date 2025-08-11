МЛАДЕЖИ НА ТЕЛУ ОТКРИВАЈУ ВАШУ СУДБИНУ Није свеједно где се налази НА ОВОМ ДЕЛУ ПРЕДСКАЗУЈУ СРЕЋУ И БОГАТСТВО
Младеж је група ћелија коже (позната и као меланоцити) која се може појавити било где на вашој кожи, каже дерматолог др Пол Кертис.
„Меланоцити су нормално распоређени по нашој кожи и обезбеђују њен природни пигмент меланин“, додао је он. Младежи су обично бенигне природе. Могу се појавити било где – на лицу, леђима, рукама, ногама, скалпу, пазуху, испод ноктију и другде, пише Health Дигест.
Већина људи има бар један младеж на телу и лицу, а неки имају и по неколико ових јединствених обележја. Али, да ли сте се некад запитали какво значење имају младежи који се налазе на одређеним местима?
Одговор пружа древна кинеска вештина тумачења младежа, по имену – тан су. У кинеској култури већ на хиљаде година се младежи на људском телу проучавају не само из медицинских разлога већ и као показатељ нечије судбине. Кинези верују да младежи на нашем телу могу да нам предвиде будућност, у зависности од позиције на којој се налазе.
Откријте и ви да ли вам предстоји живот испуњен успесима, живот на путу, срећан брак, успешна каријера или потешкоће у послу или љубави.
Пронађите младеже на свом лицу, погледајте под којим бројем је та позиција и сазнајте каква вас судбина чека.
1. Младеж на десном образу
Младеж на десном образу указује да ће особа веома брзо након ступања у брачну заједницу стећи велико богатство.
2. Младеж изнад усана
Супермодел Синди Крафорд је стекла успех и славу захваљујући свом младежу, а ово природно обележје позиционирано тик изнад усне одликује неустрашиве и упорне људе који захваљујући свом карактеру, али и тврдоглавости, остварују све своје циљеве. То уједно значи да брже постају богати.
3. Младеж код носа
Без обзира на то да ли се налази на врху или поред носа, младеж на том делу тела је повезан са материјализмом. Особе са младежом на носом ће засигурно остварити пословни успех у животу и биће имућни.
4. Младеж на пети
Необичан младеж позициониран на самој пети је веома редак а открива да ће власник овог природног обележја, као страствени авантуриста, провести живот путујући.
5. Младеж на струку
Уколико имате младеж на струку то значи да сте префињена и посебна особа! Иако можда током живота теже постижете стабилност и задовољство, јер тежите вишим циљевима, успех вам је загарантован.
6. Младеж између очију
Ако је младеж између очију (такозвано „треће око“) означава квалитете вођства, богатство, задовољство. Такође, сматра се да ће власници младежа између и изнад очију стално путовати широм света.
7. Младеж на десном длану
Младеж на длану симболизује материјално богатство. У случају да је позициониран на горњој половини длана, веома лако ћете доћи до новца, а у супротном случају, ако је смештен на доњем делу длана, бићете принуђени да уложите мало већи напор.
8. Младеж на бради
Заиста је срећа имати младеж на било којој страни браде, јер се сматра да је то сигуран знак да ће бити омиљени судбини у скоро свим својим подухватима. Чак и без пуно труда с њихове стране, имају шансу да достигну богатство и просперитет, па ће уживати у свачијој привржености и пажњи.
9. Младеж код пупка
Мадежи у подручју пупка означавају људе који су срећни и уживају у породичном животу. Они ће једноставним корацима остваривати све у животу и долазити до великих успеха. Пупак је по кинеској астрологији извор блага, па што је младеж ближи центру, то ћете имати више среће у животу.
10. Младеж на десној страни груди
Особе које на овом мјесту имају младеж уживаће у мирном животу са пуно благодати. Уживаћете у раскошности живота и бићете спремни да кројите живот само по својим правилима.
11. Младеж код уха или десној страни лица
Младеж код уха или на десној страни носа представљају више новца с мање напора, односно добру зараду и луксузан живот. Расходи ће бити неконтролисани.
12. Младеж на малом прсту
Имате младеж на малом прсту десне или леве руке? То означава да сте заљубљеник у путовања и да ћете са лакоћом упознавати свет који вас окружује.