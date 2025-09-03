МОЖ' МИСЛИТИ ШТА ЋЕ РЕЋИ РОДБИНА Да ли би на свадбу позвали рођаке с којима годинама немате контакт? ЕВО ШТА КАЖУ КОМЕНТАРИ НА МРЕЖАМА
Венчање је један од најпосебнијих дана у животу, тренутак када љубав двоје људи постаје званична, прослављена уз најближе пријатеље и породицу.
Ипак, када почетна еуфорија око планирања прославе спласне, често се појављује једно велико питање које уме да поквари чаролију: ко треба да буде на списку званица?
Док младенци често маштају о интимној церемонији, реалност их често суочава с дугачким списковима родбине укључујући и оне које нису видели годинама. Да ли је присуство родбине на венчању ствар поштовања, традиције, или личног односа?
Управо се ово питање покренуло на друштвеној мрежи 'X' (некада Twitter), да ли је потребно позвати на свадбу родбину са којом нисмо у контакту или је сад то ствар културе?
Je li ispravno da na svadbu ne pozivas rodbinu sa kojom se nisi cuo 5 godina, nit te pitali kako si sto radis, a ne sto drugo? :)
"Ја не бих звала", "На свадбу се зову искључиво људи који су теби и којима си ти драг и битан. Свадба се не прави за село, а ни за поклоне", "Свадба би требало да ти буде најлепши дан на почетку заједничког живота. Зашто би трошила време на људе које у суштини не познајеш, а ни они тебе. Боље пет правих ортака, него 50 непознатих рођака", "Мени су те велике свадбе прецењена глупост најобичнија", "Мени јесте али мојим родитељима није било нормално", "Ако ти смета то што се нису јављали ни питали, немој звати. Ако ти је важно да се видиш с њима макар и једном у пет година, онда зови", "Мислим да на свадбу не треба ни звати људе који не познају твог супружника. Најгоре кад младенци на свадби упознају своје госте"... били су само неки мноштво од коментара.
Оно што је сигурно јесте да то треба да буде ствар младенаца, да нико не би требало да намеће своју вољу када је списак званица за венчање у питању.
Шта ви мислите?
