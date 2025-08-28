clear sky
35°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

И МУЖЈАЦИ МИШЕВА УМИЛНИМ НОТАМА ДОЛАЗЕ ДО ЖЕНСКОГ СРЦА Што сложеније песме, то већи репродуктивни успех

28.08.2025. 15:18 15:25
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
миш
Фото: CharGTP/илустрација

Да ли знате да мужјаци мишева певају? Док певају, мишеви не користе гласне жице као птице, већ ултразвук, односно вокализације толико високе да их људи не могу чути. Ове песме, које мужјаци најчешће изводе током удварања, сложене су, брзе и изненађујуће богате информацијама.

Баш као што птице користе песме да привуку партнерке и бране територију, мужјаци мишева емитују вокалне емоције кад осете женске феромоне. Ове ултразвучне песме варирају између појединачних мишева, па чак и њихових врста, при чему неке песме достижу стотине слогова.

miš
Фото: Pixabay

Мишје песме важне су из неколико разлога:

Биолошка сигнализација: Структура и сложеност песме одражавају мушке квалитете, укључујући здравље, нивое хормона и генетску способност. Женке више цене сложеније песме, повезујући звук са репродуктивним успехом.

Неуронска прецизност: Песме контролишу мождана кола мишева која су повезана са инстинктивним друштвеним понашањем. За разлику од људи или птица, мишеви не уче своје песме, али их ипак могу прилагодити на основу друштвеног контекста.

Изван парења: Иако се песма највише употребљава приликом парења, мишеви производе мелодичне звуке током друштвених интеракција или сукоба, дајући увид у друштвену комуникацију глодара.

Модел за истраживање: Научници проучавају мишје песме како би боље разумели људски говор и социјалне поремећаје као у случају проблема комуникације код аутизма.

miš
Фото: Pixabay

Песме мишева су једноставне али богате: мишеви их не уче као људи, не вежбају тонове и не усавршавају гласове, али њихови мозгови производе организоване звучне структуре које одражавају унутрашња стања и утичу на понашање.

Од привлачења партнера до модела за проучавање говора, ултразвучне песме мишева показују да су бића која су нам често неважна у далекој прошлости развила софистицирану комуникацију.

Мислите о томе кад будете чули оглашавање неког миша!

мишеви певање удварање
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ШТА АКО МИШЕВИ ПРОГОВОРЕ? Научници шокирани резултатима ЕКСПЕРИМЕНТА са људским геном за говор
mis

ШТА АКО МИШЕВИ ПРОГОВОРЕ? Научници шокирани резултатима ЕКСПЕРИМЕНТА са људским геном за говор

19.03.2025. 20:29 20:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СПРОВЕДЕНОГ НА МИШЕВИМА Хормони штитњаче утичу НА РАД МОЗГА, низак ниво ДОВОДИ ДО ДЕПРЕСИЈЕ

Штитна жлезда и рад мозга

Штитна жлезда

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СПРОВЕДЕНОГ НА МИШЕВИМА Хормони штитњаче утичу НА РАД МОЗГА, низак ниво ДОВОДИ ДО ДЕПРЕСИЈЕ

16.09.2024. 10:38 10:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДА ЛИ ЋЕ МАМУТИ ПОНОВО ХОДАТИ ЗЕМЉОМ Научници на прагу великог открића, за то су заслужни мишеви, а ево и како
мамути

ДА ЛИ ЋЕ МАМУТИ ПОНОВО ХОДАТИ ЗЕМЉОМ Научници на прагу великог открића, за то су заслужни мишеви, а ево и како

04.03.2025. 16:04 16:22
Волим
0
Коментар
0
Сачувај