И МУЖЈАЦИ МИШЕВА УМИЛНИМ НОТАМА ДОЛАЗЕ ДО ЖЕНСКОГ СРЦА Што сложеније песме, то већи репродуктивни успех
Да ли знате да мужјаци мишева певају? Док певају, мишеви не користе гласне жице као птице, већ ултразвук, односно вокализације толико високе да их људи не могу чути. Ове песме, које мужјаци најчешће изводе током удварања, сложене су, брзе и изненађујуће богате информацијама.
Баш као што птице користе песме да привуку партнерке и бране територију, мужјаци мишева емитују вокалне „емоције” кад осете женске феромоне. Ове ултразвучне песме варирају између појединачних мишева, па чак и њихових врста, при чему неке песме достижу стотине слогова.
Мишје песме важне су из неколико разлога:
Биолошка сигнализација: Структура и сложеност песме одражавају мушке квалитете, укључујући здравље, нивое хормона и генетску способност. Женке више цене сложеније песме, повезујући звук са репродуктивним успехом.
Неуронска прецизност: Песме контролишу мождана кола мишева која су повезана са инстинктивним друштвеним понашањем. За разлику од људи или птица, мишеви не уче своје песме, али их ипак могу прилагодити на основу друштвеног контекста.
Изван парења: Иако се песма највише употребљава приликом парења, мишеви производе мелодичне звуке током друштвених интеракција или сукоба, дајући увид у друштвену комуникацију глодара.
Модел за истраживање: Научници проучавају мишје песме како би боље разумели људски говор и социјалне поремећаје као у случају проблема комуникације код аутизма.
Песме мишева су једноставне али богате: мишеви их не уче као људи, не вежбају тонове и не усавршавају гласове, али њихови мозгови производе организоване звучне структуре које одражавају унутрашња стања и утичу на понашање.
Од привлачења партнера до модела за проучавање говора, ултразвучне песме мишева показују да су бића која су нам често неважна у далекој прошлости развила софистицирану комуникацију.
Мислите о томе кад будете чули оглашавање неког миша!