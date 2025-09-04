„НЕЋУ БАЦАТИ СМЕЋЕ НИТИ ПЉУВАТИ ПО УЛИЦИ, БИЋУ УВЕК УЧТИВ“ Овако су се заклињала деца пре 111 година, а данашња?
Од ђачке заклетве из 1914. данас скоро да није остало ништа. Можда би ове речи неко данас назвао и наивним, али су без сумње оно што данас недостаје нашем друштву.
Прочитаjте заклетву, па просудите и сами колико би је деце данас „положило”.
Ђачка заклетва из 1914.
- Заклињем се да нећу уништавати дрвеће и газити траву
- Обећавам да нећу пљувати на под у школи и у кући и на путу
- Дајем реч да нећу кварити ограде ни наносити квара грађевинама
- Никада нећу бацати хартије ни ма какво ђубре по улици
- Бићу увек учтив
- Штитићу птице
- Бранићу туђу својину онако како бих желео да други брани моју
- Обећавам да ћу бити искрен и честит грађанин.
Док смо у редакцији читали, прва слика која се већини појавила пред очима jeсу млади који пљују по тротоару и кесице чипса бачене на метар-два од канте. Наравно, има много лепо васпитане деце и овим поводом их не треба прескочити. Ова заклетва њима је само потврда да поступају као прави људи, небитно да ли је 1914. или 2025. година.