ОВО ПОСУЂЕ НИКАКО НЕ ПЕРИТЕ У МАШИНИ ЗА СУДОВЕ Посуђе губи сјај и квалитет
Машина за прање судова свакако олакшава свакодневне обавезе у кухињи, али није идеално решење за прање свих кухињских предмета.
Одређени материјали и посуђе могу се лако оштетити, деформисати или изгубити својства ако их редовно перете у машини.
Како бисте сачували квалитет и продужили век трајања својих кухињских помагала, важно је знати шта је боље прати ручно.
Предмети израђени од ливеног гвожђа, алуминијума или опремљени нелепљивим слојем треба ручно прати. На тај ћете начин спречити рђу, изблеђивање и оштећење заштитног премаза и продужити њихову трајност.
Пластични предмети, посебно они танки или јефтинији, лако се могу деформисати у машини због високих температура. Ручно прање очуваће њихов облик и продужити век трајања.
Термос посуде и боце с изолацијом губе ефикасност прања у машини, јер се може оштетити топлотни слој. Ручно прање оштећења спречава и помаже им да дуже задрже температуру.
Дрво не подноси топлоту, влагу и детерџенте из машине. Може се искривити, испуцати или пропасти. Ручно прање и повремено премазивање уљем чувају њихов изглед и трајност.
Иако неки метални делови могу бити периви у машини, већина њих - попут ножева и пластичних елемената треба ручно прање. Увек проверите упутство произвођача.
Мермер је осетљив и скуп материјал. Перите га меканом, влажном крпом и никако не стављајте у машину - тако чувате његов изглед.
Прибор од сребра, посебно породични наслеђени комади, у машини брзо губи сјај и тамни. Ручно прање и брисање меком крпом помаже да задржи стари сјај.
Фине и украшене порцеланске посуде захтевају благо прање, ипак машина може да узрокује пуцање, избељивање или оштећења декорације. Ручно прање спречава такве ризике.