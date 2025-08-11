У ОВОЈ ДРЖАВИ ПРЕТИ ЗАТВОР ЗБОГ УСПОРАВАЊА ВОЗИЛА У ЛЕВОЈ ТРАЦИ АУТОПУТА! Иза решетака и за 1 км/х спорије од ограничења!
Лева трака намењена је претицању – барем је то идеја. Ипак, постоје возачи који "кампују" у левој траци и тиме успоравају саобраћај.
Нови закон, који је сада на снази у Луизијани, могао би да учини ову државу једним од најбољих места за вожњу ауто-путем. Они који остану у левој траци, чак и ако возе само 1 км/х испод ограничења, могли би се суочити са затворском казном.
Почев од 1. августа, Акт 24 постао је закон у овој америчкој савезној држави, а он предвиђа строже казне за возаче који споро возе у левој траци. Они који буду затечени како возе испод законског ограничења брзине суочиће се са новчаном казном од 150 долара за први прекршај.
За други прекршај казна износи 250 долара.
Они који буду ухваћени три или више пута у року од 12 месеци суочиће се са казном од 350 долара или затвором. Да, добро сте прочитали – возачи који својим непрописним понашањем успоравају проток возила на ауто-путу могли би завршити иза решетака до 30 дана ако прекршај учине превише пута.
Нема сумње да спори возачи могу изазвати додатне безбедносне проблеме на путу.Фрустрирани возачи често покушавају да претичу са десне стране, што доводи до још више проблема.
Ипак, нису сви у Луизијани сагласни са овим законом.
"Не мислим да нам треба још један разлог да заустављамо људе и пишемо им казне", рекао је посланик Мајк Бејхем из Шалмета.