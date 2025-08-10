С НЕБА НА КУЋУ ПАО МЕТЕОРИТ СТАРИЈИ ОД ЗЕМЉЕ Ево шта су научници саопштили
ВАШИНГТОН: Метеорит чији делови су пали на једну кућу у америчкој савезној држави Џорџији старији је од планете Земље, саопштили су научници.
Америчка свемирска агенција НАСА је потврдила да је метеорит 26. јуна прелетео небом током дана и експлодирао изнад Џорџије, пренео је Би-Би-Си.
Истраживачи са Универзитета Џорџије испитали су фрагмент метеорита који је пробио кров куће у граду МекДоноу и утврдили да се он формирао пре око 4,56 милијарди година, што га чини 20 милиона година старијим од Земље.
Стотине становника ове, као и суседних америчких држава, пријавило је да су видели метеорит и чули гласну тутњаву док је ватрена лопта летела преко неба.
Ово небеско тело се брзо смањило и успорило кретање, али је, ипак, наставило да пада брзином од најмање једног километра у секунди, да би његови делови пробили кров куће у округу Хенри.
Бројни фрагменти који су пали на кућу предати су научницима који су их потом анализирали.
“Овај конкретни метеор који је ушао у атмосферу имао је дугу историју пре него што је пао на град МекДоноу”, изјавио је геолог Скот Харис.
Он и његов тим утврдили су, користећи оптичку и електронску микроскопију, да је у питању хондрит, најчешћи тип каменог метеорита, што према агенцији НАСА, значи да је стар око 4,56 милијарди година.
Власник куће на коју су пали његови делови казао је да још увек проналази честице свемирске прашине.
Метеорит, који је назван МекДоноу, је 27. који је пронађен у Џорџији.
Харис се нада да ће модерна технологија и открића о саставу и брзини астероида помоћи да схватимо претњу од оваквих објеката у будућности.
“Једног дана, а никада не знамо када ће то бити, могуће је да нешто велико удари и изазове катастрофу. Желимо да се сачувамо од тога, ако је то могуће”, рекао је он.